نشر المصوّر المحترف Tyler Stalman، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مراجعة مفصلة لكاميرات جهاز iPhone Duo، الذي يُتوقع أن يُطرح قريباً، وأتاحها للقراء عبر موقعه اليوم.

عدسة تيليفوتو غائبة وفرق واضح في الإضاءة الخافتة

لا يحتوي iPhone Duo على عدسة Telephoto، وهو ما يعدّه Stalman عيباً عند مقارنته بـ iPhone 18 Pro. فالجهاز الأخير يقدّم هذه العدسة التي تتيح تقريب المشهد دون فقدان في التفاصيل.

أما كاميرا Main في iPhone Duo فهي أقل جودة من نظيرتها في iPhone 18 Pro. وفي الإضاءة الخافتة تتفوق كاميرا iPhone 18 Pro بوضوح، لكن الفرق لن يكون ملحوظاً لمعظم الناس.

ويرى Stalman أن الفرق بين كاميرتي Main في الجهازين لن يلاحظه معظم الناس في أغلب ظروف الإضاءة. كما أن جودة كاميرا Duo الرئيسية قريبة من كاميرا iPhone Air، بينما وجد أن كاميرا Main في iPhone 18 Pro تحسّنت كثيراً مقارنة بكاميرا Air.

السيلفي: دقة أقل وميزات تعوّض جزءاً من الفارق

كاميرا Center Stage الأمامية في iPhone Duo بدقة 12 ميغابكسل، أما كاميرا iPhone 18 Pro الأمامية فبدقة 18 ميغابكسل، وكذلك كاميرا iPhone 17 Pro. ويتوقع Stalman أن تكون جودة السيلفي على Duo مشابهة لموديلات ما قبل iPhone 17.

تمنح شاشتا iPhone Duo المستخدم إمكانية التقاط صور ذاتية بدقة 48 ميغابكسل، وتتيح للشخص المُصوَّر أن يرى ما يلتقطه المصوِّر. وتتميز الكاميرا الأمامية بميزات Center Stage والتأطير التلقائي، ما يسمح بحمل الجهاز في أي اتجاه.

ويمكن أيضاً التقاط السيلفي بالكاميرا الرئيسية في Duo، لذلك تقل أهمية الكاميرا الأمامية مقارنة بما هي عليه في iPhone 18 Pro.

العدسة فائقة الاتساع قريبة من مستوى iPhone 18 Pro

يرى Stalman أن جودة عدسة Ultra Wide في iPhone Duo تقارب جودتها في iPhone 18 Pro. وهذه النقطة من أبرز ما خلص إليه في تقييمه، إذ تبقى الفجوة بين الجهازين محدودة في هذا الجانب.