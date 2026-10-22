هدف كارلوس أوغوستو يمنح إنتر النقاط الثلاث

تغلّب إنتر ميلان على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى المباراة بعشرة لاعبين. جاء الهدف الفائز عبر كارلوس أوغوستو، الذي أكمل تمريرة هنريخ مخيتاريان بتسديدة تجاوزت الحارس المتقدم.

لم يقدّم الفريق مستوى مقنعاً في هذه المواجهة. فقد كان بعيداً عن التحكم بالكرة، ولم يصنع فرصاً تهديفية تُذكر طوال الوقت.

طرد باستوني ومعاناة في الشوط الأول

تلقى ألكساندر باستوني إنذارين متتاليين في وقت قصير، فخرج من الملعب ولعب الفريق منقوصاً. وقد بدت آثار نتائج الفريق الأخيرة في الأوروبية واضحة منذ الشوط الأول.

يخوض إنتر هذا الموسم بخسارته أولى مباراتين في دوري الأبطال، كما خسر سبع مباريات من آخر ثماني مباريات قبل لقاء اليوم. وقال المدرب كريستيان تشيفو إن نتائج الفريق في البطولة خلال العام والنصف الماضيين تركت أثرها.

وأوضح تشيفو أن الفريق بدأ بشكل مقبول، لكنه بدأ يقلق من الحفاظ على تنظيمه أمام فريق يجيد التمرير. وأشار إلى أن الفريق كان مطالباً بالتكاتف وبذل جهد إضافي بعد أن أصبح عشرة لاعبين.

تغييرات تشيفو وغيابات الفريق

أعاد تغيير الثلاثي بعض الحيوية والحركة والتحركات السليمة إلى الفريق، بحسب تشيفو. وغاب عن المباراة لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد وكيرتس جونز وجون ستونز بسبب الإصابة.

شارك جيد سبنس أساسياً مع إنتر للمرة الأولى في هذه المباراة، واختاره تشيفو لمجاراة سرعة أجنحة شاختار السريعة في الهجمات المرتدة. أما بيسيك فأُريح لأن المباراة كانت الثالثة خلال أيام قليلة.

وتحدث تشيفو عن ضغط الجدول، إذ يلعب الفريق كل ثلاثة أيام، ما يستدعي لاعبين بلياقة جديدة. وقال إن مباريات دوري الأبطال تتطلب سرعة عالية وتفكيراً سريعاً وثقة، وإن الفريق كان مستعداً للمعاناة في تلك الليلة. وأضاف أن الفريق سيواصل اتخاذ الخيارات وموازنتها إلى أن يتعافى اللاعبون المصابون.