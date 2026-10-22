ابدأ بالنظر إلى اللون: اختر الأوراق ذات اللون الأخضر الداكن الممتلئ، وتجنب الأوراق الباهتة أو المائلة إلى الصفرة، فهذا اللون يدل غالباً على نضج جيد وتركيز أعلى للزيوت العطرية. افحص الأطراف: الأطراف يجب أن تكون خضراء ومشدودة، فإن رأيت حواف بنية أو ذابلة فهذا علامة على تقدم العمر أو سوء التخزين. شمّ الورقة: الريحان الطازج يفوح برائحة حلوة قوية ومميزة. إن كانت الرائحة خافتة أو تشبه العشب المجفف فالأفضل أن تتركه. تحقق من الملمس: اضغط الورقة برفق، فإن كانت مرنة ومتماسكة فهي طازجة، وإن تهشمت أو بدت لينة مترهلة فهي فقدت حيويتها. اختر الساق الأخضر: الساق المرنة والخضراء تدل على أن النبتة نُقعت حديثاً ولم تُقطع منذ أيام، بينما الساق الصلبة والبنية تعني أنها قديمة. تأكد من غياب البقع: ابحث عن البقع السوداء أو الزغب الأبيض على السطح السفلي للأوراق، فهذه علامات تلف أو عفن ينبغي تجنبها. احفظه بالطريقة الصحيحة بعد الشراء: ضع الأوراق في كوب ماء كالزهور مع تغيير الماء كل يومين، أو لفّها بمنديل ورقي رطب داخل كيس بلاستيكي في الثلاجة. لا تغسله قبل الحاجة: الغسيل المسبق يسرّع تعفن الأوراق، فاغسله بلطف بالماء البارد قبل الاستعمال مباشرة، ثم جففه جيداً.

لماذا يرتبط اللون بالنكهة؟

الريحان الأخضر الداكن غالباً ما يكون غنياً بالزيوت العطرية التي تمنحه نكهته القوية المميزة. ومع الوقت وسوء التخزين تتحلل هذه الزيوت، فيفقد النبات لونه ورائحته معاً. لذلك فإن اللون الزاهي والرائحة القوية يعملان معاً كمؤشر موثوق على الجودة.

نصائح إضافية للحفاظ على النكهة

أضف الريحان الطازج إلى الأطباق في آخر لحظات الطهي، لأن الحرارة الطويلة تُفقده عطره ولونه.

قطّع الأوراق باليد بدلاً من السكين لتجنب تجريح الخلايا وفقد الزيوت.

إذا أردت تحضير كمية كبيرة، فاحفظ الأوراق الزائدة في الثلاجة لا في الشمس أو قرب مصدر حرارة.

يمكن استخدام نحو 10 إلى 15 ورقة كبيرة لتتبيلة لأربع حصص، مع إضافتها بالتدريج حسب الذوق.

متى تكون الأوراق غير صالحة؟

إذا ظهر تعفن واضح، أو تغيّرت رائحة الريحان إلى رائحة حامضة أو كريهة، أو تحوّل اللون إلى الأسود على معظم الأوراق، فالأفضل التخلص منه. الاستعمال المتأخر لا يعوض فقدان الجودة، ولا يُنصح بأكل ما فسد منه.

ملاحظة أخيرة

الريحان الجيد لا يحتاج إلى خبرة طويلة، بل إلى نظرة متأنية وحاسة شم جيدة. ومع الاعتياد على هذه العلامات ستميّز الفرق بسهولة في كل مرة تشتري فيها. وإن كان لديك مورد ثابت تثق فيه، فاحتفظ بمعلوماته للمرات القادمة.