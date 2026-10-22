حدود زمنية جديدة للبث السحابي في نوفمبر

تعمل شركة إكس بوكس على تغييرات في عدة خدمات الألعاب خلال الأشهر الأخيرة، وذلك مع توجه جديد للشركة تقوده إدارة جديدة. ومن أبرز هذه التغييرات تطبيق حدود زمنية على البث السحابي للألعاب لمشتركي خدمة Game Pass.

تتراوح هذه الحدود بين خمس ساعات و15 ساعة شهرياً. ويبدأ تطبيقها في نوفمبر، أي بعد أقل من شهر من يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

معاينات مبكرة لأعضاء Xbox Insider غير المشتركين

قبل ذلك، تطرح الشركة معاينات مبكرة للبث السحابي لأعضاء برنامج Xbox Insider الذين لا يملكون اشتراك Game Pass. ويتيح البرنامج للاعبين تجربة الميزات مبكراً وتقديم ملاحظاتهم قبل إطلاقها الرسمي.

خلال هذه المرحلة يستطيع اللاعبون شراء ساعات البث السحابي في حزم. وتضم الحزمة الأولى 10 ساعات بسعر 4 دولارات، بينما تضم الثانية 25 ساعة بسعر 8 دولارات، أما الثالثة فتضم 50 ساعة بسعر 12 دولاراً.

أسعار تمهيدية قابلة للتغيير وتجربة بلا إعلانات

تُسمى هذه الأسعار «أسعار الإطلاق التمهيدية»، ولذلك قد تتغير التكاليف النهائية في الشهر المقبل. وفي الشهر نفسه سيضطر مشتركو Game Pass أيضاً إلى الدفع لتجاوز الحدود الزمنية الجديدة.

يتيح شراء ساعات البث السحابي تجربة بث خالية من الإعلانات، مع أوقات انتظار أقصر وبث بجودة عالية. وتبقى الساعات المشتراة متاحة حتى تُستنفد.

تجربة مجانية مدعومة بالإعلانات منذ الصيف

منذ الصيف، يستطيع أعضاء برنامج Insider تجربة البث السحابي المدعوم بالإعلانات مجاناً. ويأتي ذلك قبل بدء الحزم المدفوعة وتطبيق الحدود على المشتركين.