الشاشات المرنة هي شاشات عرض إلكترونية مصنوعة على ركيزة بلاستيكية رقيقة أو معدنية شديدة الرقة بدلاً من الزجاج التقليدي، بحيث يمكن ثنيها أو لفها أو طيها عدداً من المرات دون أن تفقد قدرتها على عرض الصورة. والفكرة في جوهرها ليست وليدة اليوم، فقد ظلت لعقود مادة للأبحاث في المختبرات والجامعات، ثم تحولت تدريجياً إلى منتجات تجارية تُباع في الأسواق.

من الفكرة النظرية إلى أول النماذج العملية

بدأ البحث في هذا المجال من سؤال بسيط: هل يمكن أن تكون الشاشة جزءاً من ورقة أو قماش؟ وقد اعتمدت الأبحاث الأولى على مواد عضوية تُصدر الضوء عند مرور التيار الكهربائي فيها، وهي ما يُعرف بالديودات العضوية الباعثة للضوء، واختصاراً OLED. وتميزت هذه المواد بأنها خفيفة وقابلة للترسيب على أسطح رقيقة، لكن التحدي الأكبر كان الحفاظ على استقرارها عند تعرضها للرطوبة والأكسجين، لأن هذين العاملين يُتلفان الطبقات العضوية بسرعة.

ولحل هذه المشكلة طُوّرت طبقات تغليف رقيقة متعددة الأغشية تمنع دخول الرطوبة، وهي من أهم الإنجازات التي جعلت الشاشات المرنة ممكنة عملياً. كما اتجه المهندسون إلى ركائز من البوليمرات الشفافة بدلاً من الزجاج، مع الانتباه إلى أن هذه الركائز تتمدد وتنكمش مع تغير الحرارة، فتحتاج إلى تصميم دقيق للطبقات حتى لا تتشقق الدوائر الإلكترونية الرقيقة.

المكونات الأساسية وكيفية عمل الشاشة المرنة

تتكون الشاشة المرنة من عدة طبقات متراكبة، وأهمها:

الركيزة: وهي الأساس الذي تُبنى عليه الشاشة، وغالباً ما تكون من بوليمر شفاف مرن.

وهي الأساس الذي تُبنى عليه الشاشة، وغالباً ما تكون من بوليمر شفاف مرن. طبقة الترانزستورات: وهي التي تتحكم في كل بكسل على حدة، وتُصنع في الغالب من أغشية رقيقة من أكاسيد معدنية أو من السيليكون غير المتبلور.

وهي التي تتحكم في كل بكسل على حدة، وتُصنع في الغالب من أغشية رقيقة من أكاسيد معدنية أو من السيليكون غير المتبلور. طبقة الإصدار الضوئي: وهي المادة التي تُنتج الضوء، وتكون عضوية في شاشات OLED.

وهي المادة التي تُنتج الضوء، وتكون عضوية في شاشات OLED. طبقة التغليف: وهي الدرع الذي يحمي الشاشة من الرطوبة والأكسجين، ويُعد من أدق الأجزاء في التصنيع.

وتتميز هذه التركيبة بأن الشاشة تستهلك طاقة أقل عند عرض الألوان الداكنة، لأن البكسلات السوداء تكون مُطفأة تماماً، وهو ما يجعلها مناسبة للأجهزة التي تعتمد على البطارية.

الواقع اليوم والتحديات المستمرة

انتقلت الشاشات المرنة اليوم من المعامل إلى الأجهزة الذكية القابلة للطي، والساعات الذكية، وبعض أجهزة اللوحية، كما بدأت تظهر في لافتات العرض والأجهزة الطبية. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات حقيقية، منها متانة الشاشة عند الطي المتكرر، وتكلفة التصنيع المرتفعة مقارنة بالشاشات الصلبة، وحساسية الطبقات العضوية لعوامل البيئة والعمر الزمني.

ويتجه البحث الحالي إلى تحسين مواد الإصدار الضوئي لإطالة عمرها، وتطوير طبقات تغليف أرق وأكثر مرونة، إضافة إلى تقنيات طباعة الشاشات بدلاً من ترسيبها بالطرق المعقدة، وهو ما قد يخفض تكلفة الإنتاج على المدى الطويل.

نصيحة للقارئ المهتم بالشراء أو المتابعة

إذا كنت تفكر في جهاز يعتمد على شاشة مرنة، فاحرص على قراءة مواصفات الضمان ومدى تغطيته لأضرار الطي والانحناء، لأن هذه الأضرار ليست مشمولة في كل الحالات. كما يُنصح بمتابعة تحديثات الشركات المصنعة والجهات الرسمية المعنية بالمنتجات الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على الأسعار والعروض والضمانات المعتمدة في السوق المصرية عبر المنصات الرسمية للشركات أو من خلال الجهة المختصة بحماية المستهلك، لأن هذه البيانات تتغير باستمرار.