غادر بوكايو ساكا ملعب المباراة بعد تعرضه لإصابة، ويبدو الأمر سيئًا، بحسب ما ورد في العنوان الذي نُشر عن الواقعة. وتمثل الإصابة ضربة لفريق أرسنال في وقت يحتاج فيه الفريق إلى كل أدواته الهجومية.

ساكا يغيب عن أرسنال ويرفع الحاجة إلى البدلاء

سجل ساكا أربعة أهداف في 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان حضوره على الجناح الأيمن أحد عناصر قوة الفريق. ولهذا تبدو الإصابة مؤثرة في الخيارات المتاحة للمدرب.

يملك أرسنال خيارات أخرى في الهجوم، من بينها مادويكي القادر على اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر. كما يبرز اسم ماكس داومان، البالغ من العمر 16 عامًا، الذي سجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

إنفاق صيفي كبير ومشكلة غياب تزوليس

أنفق أرسنال أموالًا كبيرة على تعزيز تشكيلته خلال الميركاتو الصيفي في الفترتين الأخيرتين. ومع ذلك، فإن كريستوس تزوليس، المنضم صيفًا، غائب حاليًا بسبب إصابة في وتر الركبة الخلفي، المعروفة بالهامسترينغ.

بدأ تزوليس الموسم بشكل جيد قبل أن تتوقف مشاركته بسبب الإصابة. ويعني ذلك أن الفريق يفتقد عنصرًا جديدًا في الوقت الذي يعتمد فيه على تعويض الغيابات.

أرتيتا راضٍ عن أداء الفريق أمام بايرن ميونخ

كان أرسنال يلعب بأسلوب هجومي ويستحوذ على الكرة أكثر من منافسه الألماني بايرن ميونخ، حتى قبل خروج ساكا. وقال أرتيتا إنه راضٍ عمّا شاهده أمام بايرن، مشيدًا بأداء إيبيريتشي إيزي الذي قدم مباراة رائعة بالكرة وبتحركاته.

وأشار أرتيتا إلى التزام إيزي بالدفاع حين لا يملك الكرة. كما أكد أن اللاعبين الذين دخلوا بدلاء ساهموا بطاقتهم وبأدوات مختلفة احتاجها الفريق لتحقيق نتيجة، رغم أن أسلوب لعب أرسنال تعرض لانتقادات هذا الموسم.