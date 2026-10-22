نشر كاتب تجربة شخصية في Google Keep مع Gemini بعد شهر من الاستخدام، قال فيه إن الدمج حوّل التطبيق من مكان لحفظ الملاحظات إلى أداة لزيادة الإنتاجية، وذلك في مقال نُشر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

من حفظ الملاحظات إلى إعداد القوائم

كان الكاتب يستخدم Google Keep لحفظ قوائم التسوق والأفكار التي لم تكتمل بعد. وعندما أُعلن عن تكامل Gemini مع التطبيق لم يكن يتوقع أن تحتاج تطبيق الملاحظات إلى ذكاء اصطناعي.

غير أن التجربة غيّرت رأيه. فقد كان إعداد القائمة الواحدة يستغرق منه نحو 20 دقيقة من البحث والتنسيق، أما ميزة «Help me create a list» فقد وفّرت له، بحسب قوله، عشرات الساعات.

طريقة الاستخدام والمتطلبات

يبدأ المستخدم بفتح ملاحظة جديدة ثم يضغط على زر Gemini في الزاوية السفلية اليمنى. وتتوقف جودة القائمة على نص الأمر، فالأمر الغامض يعطي قائمة غامضة. بعد إنشاء القائمة يضغط الكاتب على «Insert» فتتحول إلى قائمة مرجعية يمكن تحديد عناصرها.

تتطلب ميزات Gemini داخل Keep خطة Google AI، مثل Google One AI Premium، أو جهاز Google Pixel مدعومًا.

أمثلة من التجربة

طلب الكاتب قائمة تسوق لأسبوع من وجبات متوسطية نباتية غنية بالبروتين لشخصين بميزانية 100 دولار، فجاءت القائمة مصنفة وواقعية. وطلب في موضع آخر قائمة حزم لرحلة عمل مدتها أربعة أيام إلى لندن في نوفمبر، فذكّره الذكاء الاصطناعي بمحوّل كهرباء بريطاني ومظلة.

كما طلب قائمة خطوات لبناء حوض حديقة مرتفع للمبتدئين مع قائمة المواد اللازمة. وفي الحالات كلها كانت النتيجة قابلة للاستخدام مباشرة.

ربط Google Workspace والبحث في الملاحظات

بربط تطبيق Google Workspace يتحول Gemini إلى أداة بحث في الملاحظات والمستندات والبريد الإلكتروني. ولتفعيل ذلك ينتقل المستخدم إلى تطبيق Gemini ويفتح الإضافات (Extensions) ثم يشغّل مفتاح Google Workspace.

يستدعي الكاتب Google Keep داخل مربع الأوامر باستخدام الرمز @، كأن يطلب قائمة الإلكترونيات من رحلته إلى لندن. وبالطريقة نفسها طلب أفكار ديكور لغرفة نومه، فاستخرج Gemini المعلومات من ملاحظة مزدحمة خلال ثوانٍ. ويقول إن هذا الدمج يلغي التنقل المستمر بين التطبيقات، ويكفيه أن يتذكر عنوان الملاحظة تقريبًا.

ما زال الكاتب يستخدم التسميات (labels) لتنظيم ملاحظاته. ويرى أن تكامل Gemini مع Keep ما زال في مراحله الأولى، وأن التنفيذ لا يزال دون المأمول، إذ يقول إن Gemini يستطيع حاليًا إنشاء قوائم مرجعية فقط.