أفادت صحيفة talkSPORT بأن أرسنال ومانشستر يونايتد يهتمان بضم لاعب وسط برايتون آند هوف ألبيون ياسين أياري، البالغ من العمر 23 عامًا والدولي السويدي. ويتابع الناديان الإنجليزيان وضعه التعاقدي مع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية، إذ يسعيان إلى تدعيم منطقة الوسط.

اهتمام إنجليزي وأوروبي

يتابع مانشستر يونايتد اللاعب منذ عدة أشهر، ويرى أنه قد يمنح الفريق استقرارًا دفاعيًا ويحسّن تحولات الهجوم، رغم تعاقده مع عدة لاعبين في وسط الملعب هذا الصيف. أما أرسنال فيراقب وضع اللاعب بينما يسعى ميكيل أرتيتا إلى الحفاظ على عمق كافٍ في الوسط.

ولا يقتصر اهتمام الأندية على إنجلترا. فالتقارير تشير إلى أن أياري يثير اهتمام عدة أندية أوروبية، من بينها إيه سي ميلان.

مسيرة اللاعب مع برايتون

انضم أياري إلى برايتون من نادي AIK في يناير 2023. وخاض مع الفريق 85 مباراة سجّل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة.

ويُوصف اللاعب بالهدوء عند الاستحواذ على الكرة، وبقدرته على استعادتها، وبمرونته التكتيكية. ويمكنه اللعب في مراكز أعمق والمساهمة في تحولات الهجوم، وهو ما قد يجعله إضافة مفيدة لأرسنال.

موقف برايتون والتوقيت المحتمل

يرغب برايتون في تمديد عقد اللاعب، ويمكنه تفعيل خيار في العقد يعزز موقفه التفاوضي. لكن النادي يتردد في خسارة لاعب مؤثر، خاصة بعد أدائه المميز هذا الموسم.

وقد ينتظر أرسنال ومانشستر يونايتد حتى صيف 2027 قبل تقديم عرض رسمي. وإذا تعثرت مفاوضات التمديد، فقد يصبح أياري هدفًا جذابًا للأندية الإنجليزية في نافذة الانتقالات المقبلة.