يتابع مانشستر يونايتد عن كثب جناح كريستال بالاس السنغالي إسماعيلا سار، في إطار سعي المدرب مايكل كاريك إلى تعزيز خط الهجوم قبل نافذة الانتقالات الشتوية في يناير. ويراقب النادي اللاعب إلى جانب ليفربول ونيوكاسل يونايتد، بحسب ما أفادت التقارير المتداولة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

ملف اللاعب وإنجازاته مع كريستال بالاس

يبلغ سار من العمر 28 عامًا، وانتقل إلى كريستال بالاس من مارسيليا في عام 2024. وكان له دور في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

يُعرف اللاعب بسرعته وتسارعه المتفجر، وقدرته على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية. كما تمنح مرونته في خط الهجوم كاريك خيارات تكتيكية إضافية.

اهتمام الأندية الثلاثة

يتابع يونايتد الإضافات المحتملة لمراكز الأجنحة، ويرى أن سار قد يتأقلم سريعًا مع الكرة الإنجليزية بفضل خبرته فيها. أما نيوكاسل فقد أبدى اهتمامه بالجناح بعد أن استكشف انتقاله في وقت سابق.

ويهتم ليفربول أيضًا بتطورات وضع اللاعب المستقبلي، ما يجعل المنافسة على التعاقد معه مفتوحة على أكثر من خيار.

تراجع المستوى والإصابة

يعاني سار من تراجع في مستواه هذا الموسم، بعد إصابة في الأربطة الفخذية في منطقة الأربية. وقد تُحسن عودته إلى اللياقة الكاملة فرصه في جذب اهتمام إضافي خلال نافذة الشتاء.

موقف كريستال بالاس والسعر المطلوب

يطلب كريستال بالاس 65 مليون يورو مقابل التفريط في اللاعب، ولا يبدي النادي استعدادًا للنظر في عروض أقل من هذا المبلغ. ويمتد عقد سار مع النادي حتى عام 2029، ما يمنح بالاس موقعًا تفاوضيًا قويًا.

ويعد المدير الفني بيير ساج اللاعب عنصرًا مهمًا في تشكيلته، ويفضل النادي الاحتفاظ به. لكن بالاس قد يستمع إلى عروض مغرية في يناير، ما قد يفتح باب المفاوضات.

ويحتاج يونايتد في المقابل إلى تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات المالية تمثل قيمة جيدة للصفقة.