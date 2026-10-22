يستعد نادي أرسنال لتقديم عروض لضم المهاجم الشاب نيكولو تريسولدي، وذلك في تقرير نُشر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. ويبرز اللاعب الألماني الدولي للشباب مع فريقه البلجيكي هذا الموسم، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية.

نادي بروج يرفض البيع في يناير

يعتزم نادي بروج رفض جميع محاولات الضم التي قد يتلقاها خلال شهر يناير. ولا ينوي النادي البلجيكي بيع اللاعب في الوقت الحالي.

يأمل بروج في الحصول على مبلغ كبير مقابل تريسولدي لاحقاً، في الصيف المقبل. ويتعامل النادي مع لاعبيه الشباب بطريقة التطوير ثم البيع، وهو نهج اتبعه في السنوات الأخيرة.

صفقة تزوليس نموذجاً

اشترى أرسنال كريستوس تزوليس من نادي بروج في الصيف، بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني. وينظر كثيرون إلى تلك الصفقة على أنها صفقة رابحة للنادي الإنجليزي.

يريد بروج الآن تجاوز الرقم القياسي لبيع اللاعبين في الدوري البلجيكي، وهو المبلغ الذي حصل عليه من بيع تزوليس. ويرى التقرير أن تحقيق ذلك لن يكون صعباً إذا حافظ تريسولدي على مستواه الحالي.

أرسنال يبحث عن بديل لغيوكيرس

يُقال إن أرسنال يرى في تريسولدي بديلاً محتملاً للمهاجم فيكتور غيوكيرس. ويزعم التقرير أن غيوكيرس لم يثبت حتى الآن قدرته على أن يكون أساسياً في كل مباراة مع أرسنال.