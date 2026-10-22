الموعد المعلن وشروط المشاركة

قالت شركة تسلا إن أصحاب سياراتها سيتمكنون من إضافة مركباتهم إلى أسطول سيارات الأجرة الذاتية القيادة التابع للشركة في العام المقبل. وجاء الإعلان خلال الاتصال الخاص بأرباح الربع الثالث، الذي جرى اليوم.

وحدد نائب رئيس تسلا للقيادة الذاتية أشوك إلوسوامي الموعد المتوقع بالربع الثاني من عام 2027. وأوضح أن البرنامج الخاص بسيارتي Cybercab وModel Y واحد، وأن الشركة قد تطلقه قريبًا ضمن الإصدار V15 للعملاء.

وأضاف إلوسوامي أن على سيارة Model Y المملوكة للعميل أن تعمل ضمن مناطق جغرافية محددة، وأن تُدار عبر نظام إدارة الأسطول الخاص بالشركة لتعمل بشكل ذاتي كامل.

سجل الوعود السابقة

يرى محلل أن تسلا قد تتجاوز هذا الموعد، إذ يضع ماسك عادةً مواعيد قصيرة الأجل تتأخر لسنوات أو لا تتحقق أبدًا. وتذكّر هذه القراءة بوعد قطعه ماسك في عام 2019.

ففي حدث الذكاء الاصطناعي الأول للشركة ذلك العام، وعد بشبكة سيارات أجرة ذاتية يشارك فيها أصحاب السيارات ويكسبون دخلًا سلبيًا. وقال إن مليون سيارة أجرة ذاتية من تسلا ستكون على الطرق بحلول عام 2020. ولم يتحقق أي من الوعدين حتى الآن.

واقع التشغيل الحالي

تملك تسلا بضع مئات من سيارات الأجرة الذاتية في تكساس وفلوريدا، وما زال بعضها يحتفظ بمراقبين بشريين للسلامة. كما تملك عدة عشرات من سيارات Cybercab بلا سائق بالكامل في أوستن.

وكشفت الشركة عن موقع جديد لسلامة سيارات الأجرة الذاتية تقول فيه إنها قطعت 3.3 مليون ميل بشكل ذاتي. وكانت قد أبلغت في يوليو عن 380 ألف ميل قيادة غير خاضعة للإشراف.

ويحتاج التشغيل غير المشرف لخدمات الأجرة إلى تراخيص تنظيمية محلية وولائية محددة، وقد يصعب الحصول على التأمين. وفي معظم الأماكن، لا يزال استخدام الأفراد أو الشركات الخارجية لسياراتهم ذاتية القيادة كسيارات أجرة بلا سائق غير قانوني.