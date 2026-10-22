الشركة تحدد موعد البيع وتصف خطة التسليم الأولى

قالت شركة تسلا إنها ستبدأ بيع سيارتها ذاتية القيادة «سايبركاب» للعملاء بحلول نهاية العام. جاء ذلك خلال الاتصال الخاص بنتائج الربع الثالث للشركة، الذي أُعلن فيه الموعد.

قال لارس مورافي، نائب رئيس الهندسة في تسلا، إن الشركة ستسلّم في البداية مركبات ذاتية القيادة مصممة بالكامل للعملاء، وستبدأ بكميات صغيرة. وأضاف أن جميع السيارات المنتجة حاليًا مخصصة لأسطول سيارات الأجرة الروبوتية التابع للشركة.

وأوضح مورافي أن التوسع سيأتي لاحقًا، بعد أن تتعلم الشركة كيفية التسليم والملكية وإدارة أساطيل المركبات ذاتية القيادة. فالخطوة الأولى، بحسب كلامه، هي اكتساب الخبرة قبل زيادة الإنتاج.

السيارة بلا عجلة قيادة وتحت تحقيق فيدرالي

تُجري هيئة تنظيم السلامة المرورية الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في ما إذا كانت «سايبركاب» تستوفي معايير سلامة المركبات. والسيارة بمقعدين وبلون ذهبي، ولا تحتوي على عجلة قيادة أو أدوات تحكم تقليدية.

تشترط معايير السلامة الفيدرالية للمركبات وجود أدوات تحكم يدوية، مثل دواسة الفرامل ومرايا الرؤية الخلفية والجانبية. وتتيح الأنظمة الحالية قبول مركبات بلا هذه الأدوات، لكن وزارة النقل اقترحت مؤخرًا إزالة هذه المتطلبات للمركبات المصممة للقيادة الذاتية.

وكانت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة قد فتحت تحقيقًا في «سايبركاب» الشهر الماضي، بعد ساعات من بدء تشغيلها على الطرق العامة في أوستن. وقالت الإدارة إنها ستفحص العملية والبيانات الفنية التي اعتمدت عليها تسلا في اعتماد السيارة، وما يتصل بذلك من قضايا.

قد تحدد نتيجة هذا التحقيق ما إذا كان بإمكان تسلا أو غيرها طرح مركبات من هذا النوع على الطرق.

ماسك يحدد دور السيارة ويؤجل نظام القيادة الكاملة

قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن «سايبركاب» ستُقدَّم في الأساس كخدمة نقل. وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه السيارات ستكون مملوكة للشركة ومُشغّلة كخدمة نقل، بينما ستكون سيارات الطراز 3 والطراز Y والرودستر مخصصة للاقتناء.

وفي الأمر نفسه، قال ماسك يوم الأربعاء إن نسخة غير خاضعة للإشراف من نظام القيادة الكاملة (FSD) ستُطرح للعملاء في الربع الثاني. وهذا تأخير آخر لمالكي السيارات الذين ينتظرون هذه الميزة.

فكرة قديمة بلا تفاصيل واضحة للبيع

كانت تسلا قد طرحت الفكرة للمرة الأولى الشهر الماضي، خلال حدث «سايبركاب» في أوستن. ونشرت الشركة في تلك المناسبة استمارة اهتمام بسيارات الأجرة الروبوتية.

لكن الشركة لم توضح بشكل مؤكد كيف سيتم تنفيذ عملية البيع.