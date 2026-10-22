هاتف جديد من OnePlus بمواصفات مشابهة لـ OnePlus 16

تعمل شركة OnePlus على هاتف يحمل اسم Turbo Pro، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق نحو نهاية العام. جاء الخبر في تقرير تناول مواصفات الجهاز قبل إعلان رسمي عنه.

مصدر التسريب حساب Digital Chat Station على منصة Weibo. وقد عُدِّل المنشور لاحقًا ليقتصر على عبارة «صباح الخير»، وهو إجراء يحدث عادةً حين لا تكون الشركة راضية عمّا كُشف.

شاشة وكاميرا وبطارية بمواصفات تقارب OnePlus 16

يُزعم أن الهاتف سيأتي بشاشة مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 185 هرتز. أما الكاميرا الرئيسية فتبلغ بحسب التسريب 200 ميغابكسل مع مستشعر كبير.

وتشير المزاعم إلى بطارية لا تقل سعتها عن 9000 مللي أمبير في الساعة. وتذكر التقارير أن عينات هندسية في هذه السلسلة تصل بطاريتها إلى 10000 مللي أمبير في الساعة.

ويُقال إن الهاتف سيُزوَّد بملحق مروحة تبريد خارجية، قد تُثبَّت عبر غطاء الهاتف. ومقاس الشاشة ومعدل التحديث ودقة الكاميرا الرئيسية وسعة البطارية متطابقة مع OnePlus 16 الذي كُشف عنه مؤخرًا.

اختلاف في الشريحة وغموض في اسم الجهاز

يختلف الهاتفان في الشريحة، إذ يستخدم OnePlus 16 شريحة Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. أما الشريحة المزعومة لهاتف Turbo Pro فهي Qualcomm SM8845 Pro المصنّعة بتقنية 3 نانومتر، ولم تُعلن بعد.

يُشاع أن الشريحة نفسها ستشغّل هاتف iQOO Z12 Turbo. وبحسب التسريب، قد تُسوَّق باسم Snapdragon 8 Gen 6 أو Snapdragon 8 Gen 5 Pro.

لا يزال اسم الهاتف غير محسوم، فقد يكون Turbo Pro أو Turbo 7 Pro. ولا يُعرف بعد ما إذا كان الجهاز سيُطرح خارج الصين، كما حدث مع Turbo 6 الذي أُطلق في الصين في يناير، ثم استُخدم لاحقًا أساسًا لإطلاق Nord 6 الذي صدر في أبريل.