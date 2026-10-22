تأكيد رسمي: إطلاق سلسلة OnePlus Ace 7 في الصين يوم 29 أكتوبر

أكدت شركة OnePlus رسميًا أن سلسلة OnePlus Ace 7 ستُطلق في الصين يوم 29 أكتوبر، في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي. وتضم السلسلة هاتفين هما Ace 7 وAce 7 Pro.

حجوزات مفتوحة وظهور سابق في الكتالوج

ظهرت أسماء الهاتفين في كتالوج Google Supported Devices الأسبوع الماضي. وفتحت الشركة الحجوزات لكلا الهاتفين على متجرها الإلكتروني الرسمي في الصين.

ظهر الملصق الترويجي أولًا في صورة مسرّبة على Weibo قبل أيام قليلة. ثم أكدته الشركة مع تأكيد موعد الإطلاق.

تصميم متمايز ومواصفات الكاميرا

يُظهر الملصق الهاتفين من الخلف. أحدهما بلون فضي يتدرج إلى البرتقالي الدافئ نحو الأسفل، بينما الآخر أزرق فاتح بملمس صقيعي. ويتميز الهاتفان بإطارات مسطحة وأزرار على الجانب الأيمن.

يحتوي كل هاتف على جزيرة كاميرا كبيرة مربعة الزوايا في الجهة العلوية اليسرى، تضم عدسة طويلة بشكل حبة الدواء وعدسة دائرية أصغر وعنصرًا حلقيًا، فيما يقع الفلاش خارج هذه الوحدة. ويتوقع أن تكون الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل. ويُشاع أن Ace 7 Pro سيضيف كاميرا تقريب منظارية بدقة 50 ميغابكسل وتكبير بصري 3.5 مرات.

المعالج والتبريد والأداء

وفق تقارير سابقة، سيستخدم Ace 7 Pro معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما قد يحصل Ace 7 العادي على نسخة V Series من المعالج. وتبرز مروحة تبريد مدمجة بين ميزات السلسلة، إذ أكد رئيس OnePlus في الصين Li Jie تصميم تدفق هواء مزدوج يبرّد المعالج واللوح الخلفي.

في اختبار شاركته Digital Chat Station، شغّل Ace 7 Pro لعبة Delta Force بمعدل يقارب 185 إطارًا في الثانية. ويُتوقع أن يحمل الهاتفان شاشة OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 185 هرتز.

يُشاع أن الهاتفين يتضمنان ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وتخزينًا يصل إلى 1 تيرابايت. كما يُتوقع أن تحمل البطارية سعة 9000 ملّي أمبير ساعة، مع شحن سريع بقدرة 100 واط أو 120 واط. ويُتوقع أن يعمل الهاتفان بنظام ColorOS 17.