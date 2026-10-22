عرض محدود في أكثر من 650 صالة أمريكية

ستعرض سلسلة «Heated Rivalry» في دور السينما بواقع حلقتين في كل عرض، وذلك عبر شركة Regal التي ستعرض الحلقات الست في أكثر من 650 صالة في أنحاء الولايات المتحدة. وتمتد فترة العرض المحدودة من 6 إلى 30 نوفمبر.

وقال بروكس لوبوف، نائب الرئيس الأول للمحتوى الأمريكي في Regal، إن الشركة تسعى إلى نقل السلسلة إلى الشاشة الكبيرة لأنها لاقت صدىً واسعاً لدى الجمهور. وأضاف أن العرض فرصة للاحتفال بالقصة وصانعيها وأدائهم، قبل وصول الموسم الثاني في عام 2027.

قصة لاعبين متنافسين تقع في الحب سراً

السلسلة مقتبسة من روايات راشيل ريد الأكثر مبيعاً، وتتابع لاعبي الهوكي المتنافسين شين هولاندر وإيليا روزانوف، وهما يقعان في حب بعضهما سراً. أدى دور شين هودسون ويليامز، فيما أدى دور إيليا كونور ستوري.

كتب السلسلة وأخرجها جاكوب تيرني، والموسم الثاني قيد الإنتاج حالياً.

أسعار الأزواج وأماكن العرض

تعرض الحلقات في ثلاثة أزواج: الحلقتان 1 و2، والحلقتان 3 و4، والحلقتان 5 و6. وتبلغ تذكرة كل زوج من الحلقات 9.99 دولاراً أمريكياً.

وستُعرض السلسلة على الشاشات الكبيرة في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وقالت هانا بالمر، المديرة التنفيذية للتوزيع والشراكات العالمية في Sphere Abacus، إن السلسلة ظاهرة عالمية تثير نشاطاً واسعاً على وسائل التواصل.

محتوى ترحيبي ومشروبات مستوحاة من السلسلة

ستتضمن العروض محتوى ترحيبياً من طاقم العمل والمخرج. كما ستقدم بعض الصالات كوكتيلات بنكهات مستوحاة من السلسلة لفترة محدودة.

التذاكر المسبقة متاحة الآن في شبابيك دور السينما وعبر التطبيقات الهاتفية والموقع الإلكتروني.