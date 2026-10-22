جولة تمويل ضخمة في هانغتشو

قيل إن شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي جمعت نحو 15 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 100 مليار يuan. وُصفت الجولة بأنها من أكبر جولات التمويل في الصين. ويتخذ مقر الشركة الناشئة في مدينة هانغتشو.

جاءت الجولة بعد يومين فقط من أمر الولايات المتحدة الوكالات المدنية الفيدرالية بإزالة تقنية الشركة من أنظمتها، بسبب مخاوف أمنية. ويشمل المستثمرون المحتملون شركة CATL الصينية لصناعة البطاريات وشركة Tencent.

توسع في الإنفاق وخطط للاكتتاب

تزيد الشركة إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والنماذج المفتوحة، للأسواق المحلية والدولية. وأفادت التقارير بأن هذا التوسع قد يزيد حدة المنافسة مع المنافسين المحليين، رغم القيود المفروضة عليها في الولايات المتحدة.

تخطط الشركة لطرح محتمل للاكتتاب العام في الصين في وقت مبكر من العام المقبل. وقبل ذلك، جمعت جولة في يونيو أكثر من 7 مليارات دولار بتقييم 50 مليار دولار. وقيل إنها سعت في يوليو إلى تمويل إضافي قدره 1.5 مليار دولار بتقييم يقارب 71 مليار دولار.

منافسون يجمعون أموالاً

جمعت شركة Moonshot AI، مطورة Kimi، ملياري دولار في مايو، بتقييم لم يُذكر بدقة. وجمعت منصة Manus AI أكثر من 500 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

تُقدّر القيمة السوقية لشركة Zhipu AI بنحو 29 مليار دولار، ولشركة MiniMax بنحو 7.2 مليار دولار اعتباراً من اليوم. وأُدرجت الشركتان في بورصة هونغ كونغ في يناير.

من المؤسس إلى الملكية

أسس الشركة ليانغ وينفنغ عام 2023، وكان قد شارك في تأسيس صندوق التحوط الكمي High-Flyer الذي ساعد في تمويل تطويرها الأول. ولفت النموذج المجاني المفتوح الأوزان للتفكير الاستدلالي الانتباه العالمي للشركة في أوائل 2025.

يُقدّر أن ليانغ ما زال يملك نحو 81.6% من الكيان التشغيلي الصيني بعد جولة التمويل السابقة، وفق تحليل بيانات الملكية. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق.