أبل تبدأ تسجيل «تم الشحن» لطلبات iPhone Duo المسبقة

أبل تبدأ تسجيل «تم الشحن» لطلبات iPhone Duo المسبقة

بدأت شركة Apple تسجيل حالة «تم الشحن» لعدد من الطلبات المسبقة لجهاز iPhone Duo قبل موعد الإطلاق الرسمي، وذلك بحسب ما أفاد به مستخدمون اليوم، الخميس 22 أكتوبر 2026. ويتوفر الجهاز في المتاجر غدًا، الجمعة 23 أكتوبر 2026.

مستخدمون يتلقون إشعار الشحن

قال مستخدمون اليوم إن Apple أبلغتهم بأن جهاز iPhone Duo الخاص بهم قد شُحن رسميًا. ولم تكن هذه الإشعارات قد وصلت قبل ذلك إلى أصحاب الطلبات المسبقة.

وتتبع Apple الطلبات عبر أربع مراحل، هي المعالجة، والاستعداد للشحن، ثم الشحن، وأخيرًا التسليم. وتظهر حالة الطلب في كل مرحلة داخل النظام.

التحقق من الطلب عبر تطبيق المتجر

يستطيع المستخدمون متابعة حالة طلبهم عبر تطبيق Apple Store، من خلال تبويب For You، إذ يظهر الطلب في أعلى الصفحة. ويمكن لمن يملك طلبًا مسبقًا فحص الحالة بنفسه دون انتظار رسالة.

ويراجع بعض المستخدمين الذين يتوقعون تسليم أجهزتهم لاحقًا من 23 أكتوبر تطبيق المتجر بانتظام، لمعرفة ما إذا تقدّم موعد التسليم. ومن الممكن أن يتغير الموعد دون تنبيه مباشر.

ما ينبغي لأصحاب الطلبات فعله

إذا كان موعد التسليم المعلن هو 23 أكتوبر، لكن الحالة لم تتغير بعد إلى «تم الشحن»، فلا داعي للقلق. فالطلبات المسبقة لأجهزة iPhone تكون دائمًا في الطريق قبل أن يُحدَّث التطبيق رسميًا ليعكس حالة الشحن.

ويدعو الموقع القراء إلى مشاركة حالة طلبهم المسبق لجهاز iPhone Duo في التعليقات.