توسع إلى دالاس ومدن أخرى

تقول تسلا إنها تستعد لإطلاق سيارة «سايبركاب» الذهبية في أسواق جديدة خارج أوستن بولاية تكساس. الهدف، بحسب الشركة، هو السيطرة على كل وسائل النقل البري.

ستبدأ توسعة «سايبركاب» في دالاس الشهر المقبل، وتمتد إلى مدن أخرى بحلول نهاية هذا العام. وقالت الشركة إنها ستبدأ بيع السيارات لمشغلي الأساطيل بحلول نهاية العام نفسه.

ما قاله المدير المالي

قال المدير المالي فايبهاف تانيجا إن الشركة تريد امتلاك النقل بجميع أشكاله على الأرض، وذلك خلال مكالمة أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء. ولم يتضح ما إذا كانت تسلا تعمل على وسائل نقل أخرى غير السيارات.

وأوضح تانيجا أن التحدي المحتمل يتمثل في الحصول على جميع الموافقات التنظيمية لنشر السيارات بأسرع ما يمكن إنتاجها. وأشاد بفريق الهندسة لابتكار سيارة يسهل تصنيعها وبنائها بسرعة، وفق فريق التصنيع. كما قال إن الاستخدام يتحسن، من دون أن يقدم تفاصيل محددة.

منافسة مع وايمو

تتصدر شركة وايمو سوق سيارات الأجرة الذاتية القيادة في الولايات المتحدة، بأكثر من 4000 سيارة منتشرة في أكثر من اثنتي عشرة مدينة. أما تسلا فتشغّل حاليًا نسخًا من سيارة «موديل Y» تعمل كسيارات أجرة ذاتية القيادة في أساطيل صغيرة في دالاس وهيوستن ومدن فلوريدا: ميامي وأورلاندو وتامبا.

وتزعم تسلا أن «سايبركاب» أرخص وأسهل في التصنيع، ما يتيح لها تقديم أسعار أقل من منافسيها. لكنها تحتاج إلى بلوغ حجم كبير خارج أوستن لإثبات ذلك. وقالت الشركة إنها جاهزة بفضل زيادة كبيرة في عدد الأميال التي قطعتها سياراتها ذاتية القيادة في الأسابيع الأخيرة.

غموض في الأرقام المالية

رفضت تسلا الكشف يوم الأربعاء عن حجم الأموال التي يجلبها مشروع سيارات الأجرة الذاتية القيادة. وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن نشاط خدمة نقل الركاب لن يظهر بوضوح في الأرقام المالية للشركة حتى الربع الثاني من عام 2027.

وغيّرت تسلا في رسالتها إلى المساهمين مخططًا كان يعرض الأميال المدفوعة لسيارات الأجرة، واستبدلته بمخطط يعرض الأميال غير المراقبة، أي سواء كان على متنها ركاب يدفعون أم لا. وفي الربع الثاني، أظهر المخطط السابق انخفاضًا بنسبة 36% مقارنة بالربع الأول من العام.