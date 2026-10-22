رحيل توم سكيرت، بطل «M*A*S*H» و«Alien»، عن 93 عاماً

توفي الممثل الأمريكي توم سكيرت، نجم مسلسل «Picket Fences» وفيلم «Alien»، عن عمر 93 عاماً. وأعلنت عائلته الخبر بعد أن توفي يوم الأربعاء بأسباب طبيعية.

وقالت العائلة إنها حزينة جداً لفقدانه، وإنها عرفته بروحه المرحة وفضوله وحكمته وكرمه وحبه. وأضافت أنه اهتم بالخيال والإبداع وسرد القصص والخدمة والمحاربين القدامى والطبيعة، وبمساعدة الآخرين على إيجاد أصواتهم ونشرها.

بداية من «M*A*S*H» وأدوار متنوعة

انطلقت شهرة سكيرت من فيلم «M*A*S*H» الصادر عام 1970، إذ أدى دور الجراح الجنوبي دوك فورست. أخرج الفيلم روبرت ألتمان، وكان من أنجح أفلام ذلك العام، وأدى إلى مسلسل «M*A*S*H» الطويل على شبكة CBS، غير أن شخصية سكيرت لم تُدرج فيه.

قال سكيرت إن ألتمان منحه حرية ابتكار الشخصية، وإن أهم ما تعلمه هو أن يكون مستعداً للتعرض للإحراج كممثل. وتلت نجاحه في الفيلم أعمال منها «Wild Rovers» و«Fuzz» و«Big Bad Mama» و«Ice Castles» و«Thieves Like Us» و«Up in Smoke».

أدى سكيرت دور زوج شيرلي ماكلين في فيلم «The Turning Point» الصادر عام 1977، وهو فيلم رُشّح لأحد عشر أوسكار. وفي فيلم «Top Gun» الصادر عام 1986 أدى دور المدرب في القوات الجوية مايك «فايبر» ميتكاف أمام توم كروز.

«Alien» وقرار اللحظة الأخيرة

رفض سكيرت في البداية دور الكابتن دالاس في فيلم «Alien» عام 1979، خوفاً من أن تستنفد المؤثرات الخاصة الميزانية. لكنه غيّر رأيه بعد أن علم أن ريدلي سكوت سيخرج الفيلم.

وكان قد شاهد فيلم «The Duellists» لسكوت، ووصفه بأنه تحفة من ناحية القيمة الإنتاجية، فقرر أن يقبل دور «Alien».

«Picket Fences» والتلفزيون

أدى سكيرت دور شريف مدينة روما الخيالية في ولاية ويسكونسن ضمن مسلسل «Picket Fences» على شبكة CBS لأربعة مواسم ابتداءً من عام 1992. وفاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1993، ورُشّح لها مرة أخرى.

واشتهر بملامحه الريفية وشاربه الكثيف، وقُدّم في أدوار السلطة كثيراً، ومنها دور الشريف ويل كين في نسخة عام 2000 من «High Noon» لقناة TBS.