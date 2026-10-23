استثمار في توقيت الصفقة الكبرى

تفيد تقارير بأن إيلون ماسك استثمر نحو مليار دولار في شركة سكاي دانس الإعلامية الناشئة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إتمام شركة باراماونت صفقة استحواذ على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار. ونُشر الخبر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

ورد الخبر في وقت قصير بعد أن أتمّت باراماونت استحواذها على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 110 مليارات دولار. ومن المنتظر أن يتولى الرئيسان التنفيذيان المشاركان ديفيد إليسون ويينون كرايتز جمع منصتي البث باراماونت+ وHBO Max تحت مظلة شركة واحدة.

تشمل المحفظة الموحدة شبكات عدة، منها CBS وCNN وMTV وTBS وComedy Central وFood Network. وهي تغطي مجالات بث وترفيه واسعة.

مستثمرون آخرون في الشركة نفسها

وفق التقرير، جاء استثمار ماسك في الوقت نفسه تقريباً الذي ضخ فيه مستثمرون آخرون في سكاي دانس مساهمات في رأس المال. ومن بين هؤلاء عضوة مجلس الإدارة لورين باول جوبز.

ويوفر هذا الاستثمار دعماً مالياً تحتاجه الشركة بشدة. فهي تسعى إلى خفض التكاليف ورفع سعر سهمها.

خطة خفض التكاليف

التزمت سكاي دانس بخفض التكاليف بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعيها لتحسين وضعها المالي.

علاقات شخصية تربط ماسك بعائلة إليسون

سبق أن أشاد ماسك علناً بعائلة إليسون، وتربطه بلاري إليسون علاقات وثيقة. وكان ماسك قد عيّن لاري إليسون في مجلس إدارة شركة تسلا عام 2018، واستثمر مؤسس أوراكل نفسه في تسلا في العام ذاته.

كما استثمر لاري إليسون مليار دولار عام 2022 للمساعدة في شراء ماسك لتويتر.

لم ترد سكاي دانس فوراً على طلب التعليق الذي تقدمت به تك كرانش.