تعمل شركتا سبيس إكس وتيسلا على بحث اندماج محتمل بينهما، إذ شكّلت كل منهما لجانًا خاصة لدراسة هذا الاحتمال، وفق ما ورد في المعطيات المتاحة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التداخلات بين نشاطي الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أرقام الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس

أعلنت سبيس إكس في نتائج الربع الثالث، المعلنة يوم الثلاثاء، أن إيرادات قسمها للذكاء الاصطناعي بلغت 7.56 مليار دولار. وارتفعت إيرادات فئة الحلول والبنية التحتية للذكاء الفائق إلى 7 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الربع السابق.

وأسهمت شركة Cursor بنحو 608 ملايين دولار من هذه الإيرادات. ويرجّح الكاتب أن معظم الباقي جاء من تأجير قدرات الحوسبة، ويرى أن نشاط الشركة في هذا المجال يشبه شركة CoreWeave أكثر مما يشبه شركة Anthropic.

وقال ماسك خلال مكالمة أرباح سبيس إكس في هذا الأسبوع إن هناك «فائدة كبيرة» من التعاون في تطوير برمجيات الذكاء الفائق.

تيسلا تتجه إلى الروبوتات والأجرة الذاتية

أعلنت تيسلا نتائج الربع الثالث يوم الأربعاء، وجاءت الأرباح متراجعة للربع الثاني على التوالي. ويرى الكاتب أن ماسك لم يعد مهتمًا بالسيارات العادية، إذ تركز الشركة على الروبوتات وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وكانت سبيس إكس قد اشترت سيارات Cybertruck من تيسلا بقيمة 131 مليون دولار، بعد أن امتلكت سندات للشركة في السابق.

مشروعان مشتركان ومواعيد لم تُحسم

تشمل المشاريع المشتركة بين الشركتين مشروع Terafab لصناعة الرقائق في تكساس، ومشروع Macrohard للذكاء الاصطناعي. وتقول مذكرة لسبيس إكس صدرت في مايو إن المشروعين ما زالا في مرحلتهما المبكرة، ولم تُحسم بعد الشروط المالية وحقوق الملكية الفكرية ومدة التعاون.

وقال ماسك إن مصنع Terafab سيبلغ الإنتاج الكمي في النصف الثاني من عام 2028، وإن أول رقاقة اختبارية منه ستكون في مايو أو يونيو 2027. ويذكّر الكاتب بأن ماسك غالبًا ما يتأخر عن المواعيد التي يحددها لشركاته.

المنطق وراء الدمج

يرى الكاتب أن جاذبية الاندماج تعتمد على مدى تصديق وعود ماسك بالوصول إلى المريخ ونشر «نور الوعي». ويقول إن البشر لا يملكون حاليًا التقنية اللازمة لدعم الحياة في الفضاء، ولذلك تُعد الروبوتات الذكية الحل المطروح.

ويرى مات ليفاين أن ماسك يدير شركتين ضخمتين للذكاء الاصطناعي المادي بينهما تداخل كبير، وأن الدمج قد يحل تضارب المصالح القائم بينهما.