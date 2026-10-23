موعد الإطلاق وعدد الطرازات

قال مسرّب على منصة Weibo يوم الأربعاء إن سلسلة Honor 700 ستضم ثلاثة طرازات مجدداً، على الأقل في الصين. ولم يسمِّ المسرّب هذه الطرازات.

وأوضح أن حدث إطلاق السلسلة سيُقام الشهر المقبل. ولم تُعلن الشركة تاريخاً رسمياً حتى الآن.

واعتماداً على سجل هونر السابق، يرجّح مراقبون أن تضم السلسلة طرازاً باسم 700 وآخر باسم 700 Pro، إضافة إلى نسخة من نوع Vitality Edition بصيغة ما.

ما أُعلن عن سلسلة 600

أُطلقت سلسلة Honor 600 في الصين في شهر مايو بثلاثة طرازات، هي Honor 600 وHonor 600 Pro وطراز أرخص باسم Honor 600 Vitality Edition.

أما السوق العالمية فلم تحصل إلا على Honor 600 وHonor 600 Pro. بذلك بقي طراز Vitality Edition محصوراً في الصين.

مواصفات مزعومة للطراز Pro

في شهر أغسطس قالت Digital Chat Station إن السلسلة ستحمل كاميرا بدقة 200 ميغابكسل وتصميماً جديداً وشاشة متوسطة الحجم وبطارية كبيرة.

وفي سبتمبر كشف المسرّب نفسه أن Honor 700 Pro سيحمل شاشة خلفية، على غرار ما تحمله الطرازات Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max. وبحسب المزاعم، تبلغ الشاشة الأمامية المسطحة 6.57 بوصة بدقة 1.5K وإطارات متناظرة فائقة الضيق، فيما تبلغ الشاشة الخلفية 1.72 بوصة، وتبلغ الكاميرا الرئيسية 200 ميغابكسل.

وفي نهاية سبتمبر أعادت Digital Chat Station تأكيد الشاشة الخلفية والكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميغابكسل.

تحفّظ على المعلومات

لم تُؤكَّد هذه التفاصيل رسمياً، ويبقى موعد الإطلاق المرتقب الشهر المقبل غير محسوم. ولذلك تبقى المواصفات والأعداد في إطار التسريبات إلى حين إعلان الشركة.