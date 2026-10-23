موعد الإطلاق والأجهزة المعروضة

أطلقت شركة أوبو سلسلة Find X10 عالميًا، ثم تأخر إطلاقها في الهند، فحُدِّد لها حدث مخصص يوم الخميس 22 أكتوبر 2026. ولم يقتصر الحدث على الهواتف، إذ شمل الجهاز اللوحي Oppo Pad Mini وسماعات Oppo Enco X4 اللاسلكية.

ويبقى الهاتف الأبرز في السلسلة Find X10 Pro Max. وتؤكد المقالة أن بطاريته سعتها 8000 ميلي أمبير في الساعة، بينما تقول إن النسخ الأوروبية من الهاتف حُدّت سعة بطاريتها إلى 7150 ميلي أمبير في الساعة.

أسعار Find X10 Pro Max وشروط الشراء

يتوفر Find X10 Pro Max بتهيئة واحدة هي 12 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين، ويبلغ سعره في الهند 200000 روبية. ويأتي الهاتف بلونين، وتبدأ مبيعاته في 29 أكتوبر.

وخلال فترة الإطلاق يمكن شراؤه بقسط شهري قدره 6667 روبية. ويمكن كذلك خفض السعر عبر استبدال هاتف قديم، بقيمة استبدال تصل إلى 55950 روبية مع مكافأة تصل إلى 8000 روبية.

ويحصل المشتري أيضًا على علبة هدايا سوداء بقيمة 8998 روبية، تحتوي على سماعات Oppo Enco Air5 Pro وغطاء مغناطيسي. والغطاء المرفق مصنوع من ألياف الأراميد مع Pro Max، ومن نوع Quicksand Shimmer مع Find X10.

أسعار Find X10 والمقارنة مع Find X9 Ultra

يتوفر Find X10 بتهيئتين. الأولى 12 غيغابايت رام مع 256 غيغابايت تخزين بسعر 140000 روبية، والثانية 12 غيغابايت رام مع 512 غيغابايت تخزين بسعر 170000 روبية.

وخُفّض سعر Find X9 Ultra بتهيئة 12 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين إلى 170000 روبية، أي أنه صار مساويًا لسعر Find X10 الأساسي بالتهيئة نفسها.

الجهاز اللوحي والسماعات

الجهاز اللوحي Oppo Pad Mini بنسخة Matte Display وتهيئة 8 غيغابايت رام و256 غيغابايت تخزين، متاح للحجز المسبق بسعر 95000 روبية. أما سماعات Oppo Enco X4 فمتاحة للحجز المسبق بسعر 19000 روبية.

وستبدأ الأجهزة اللوحية والسماعات الشحن خلال 7 أيام. ويدعم الهاتفان مجموعة محول تقريب بسعر 25000 روبية لكل منهما.