تصميم أنحف وأخف وزناً

ستكشف شركة أبل الأسبوع المقبل عن إعادة التصميم الأولى لجهاز «ماك بوك برو» منذ خمس سنوات. وتشير الشائعات إلى أن الجهاز الجديد سيعتمد الشريحتين M5 Pro وM5 Max نفسيهما الموجودتين في الطرازات الحالية.

يُتوقع أن يكون التصميم الجديد أنحف قليلاً من الطراز الحالي. غير أن أبرز ما فيه تخفيف الوزن، إذ يُقال إنه أخف بشكل ملحوظ.

وأعادت أبل هندسة الداخل عبر تصغير بعض الأجزاء وإعادة ترتيب المكونات، وهو ما يسهل حمل الجهاز. ولا يُتوقع أن يتغير عدد المنافذ بشكل كبير، لأن التصميم لن يصبح أنحف كثيراً.

شاشة OLED بدلاً من Liquid Retina XDR

يُتوقع أن يعتمد الجهاز الجديد شاشة من نوع OLED بدلاً من شاشة Liquid Retina XDR الحالية. وكانت أبل قد استخدمت هذه التقنية في آيفون منذ سنوات، بينما اقتصرت على iPad Pro في الشاشات الأكبر حجماً.

وكانت أبل قد وصفت تقنية Tandem OLED التي قدمتها في iPad عام 2024 بأنها الأكثر تطوراً في العالم. وستدعم شاشة الجهاز الجديد اللمس بالكامل، مع تحسينات للمس في نظام macOS Golden Gate.

لن يحل اللمس محل لوحة التتبع أو لوحة المفاتيح، بل سيكون خياراً ثانوياً إضافياً.

وداعاً للشق العلوي

أدخلت أبل الشق العلوي، أو «نوتش»، إلى أجهزة Mac في إعادة التصميم التي جرت عام 2021. ويُقال إن التصميم الجديد سيزيل هذا الشق، ويُستبدل بفتحة صغيرة للكاميرا.

وتُتوقع كذلك إضافة ميزة Dynamic Island الجديدة، مع احتمال وصولها إلى أجهزة Mac القديمة عبر تحديث برمجي.