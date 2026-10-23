أطلقت آبل عرض «آيفون دووو» يوم الجمعة، بعد أن وضعت لوحات ترويجية ضخمة للجهاز في أربعة من متاجرها حول العالم. وقد ظهرت هذه التركيبات قبل أن تكشف الشركة عنها رسمياً.

لوحات عملاقة في أربع مدن

توجد اللوحات في متجر آبل على الجادة الخامسة في نيويورك، وفي متجر كوفنت غاردن بلندن. كما تظهر في متجر بي كيه سي بالهند، وفي متجر جينغ آن بشنغهاي.

تتميز اللوحات بأسطح عاكسة وحواف متوهجة. وتعرض الجهاز في أوضاع مختلفة تسميها آبل «أوضاعاً»، في مشهد يلفت أنظار المارة من الشارع.

كشف مبكر على وسائل التواصل

كشف الرئيس التنفيذي لآبل، جون تيرنوس، شكل التركيبة في صورة لمتجر جينغ آن نشرها على حسابه في ويبو اليوم. وكان ذلك قبل الإعلان الرسمي عن الجهاز.

ومن المتوقع أن يحضر تيرنوس إلى متجر الجادة الخامسة في يوم الإطلاق.

توفر محدود يبدأ غداً

قالت آبل إن توفر الجهاز سيكون «محدوداً» للزبائن الذين يدخلون المتاجر دون حجز، وذلك في متاجرها بالولايات المتحدة ودول مختارة أخرى. ويبدأ هذا التوفر المحدود غداً.