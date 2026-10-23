تداول مستخدم على منصة Reddit شكوى تفيد بأن ساعته الذكية من طراز Galaxy Watch 5 Pro تسببت له بحروق وتقرحات على جلده أثناء نومه. وتُظهر صور أرفقها بالمنشور علامات حمراء وتقرحات على ذراعه.

المستخدم يروي ما حدث ليلاً

قال المستخدم إنه وضع الساعة على معصمه لحظة الذهاب إلى النوم، بعد أن شحنها بالكامل. وأضاف أن البطارية نفدت بحلول وقت الاستيقاظ.

وبحسب ما ذكره، رفضت الساعة العمل بعد الحادثة. ويُرجَّح أن الساعة كانت نشطة بما يكفي لاستنزاف بطارية سعتها 590 ميلي أمبير ساعة طوال الليل.

الاحمرار شائع والتقرحات جديدة

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الاحمرار والتهيج الجلدي شائعان نسبياً لدى مستخدمي الساعات الذكية، ويُصنَّفان عادةً ضمن الالتهاب الجلدي التماسّي. أما التقرحات، فهي ما يميّز هذه الشكوى عن غيرها.

ومع ذلك، ترى المعلومات أن بعض الشكاوى القديمة يمكن أن تُعزى إلى الالتهاب الجلدي التماسّي، أما تقرير Watch 5 Pro الأخير فيبدو أقوى منها.

خطر بطاريات الليثيوم أيون عند نفادها

تذكر المعلومات أن بطارية الليثيوم أيون عند نفادها خلال ساعات تطلق حرارة كبيرة، وأن حرقاً بهذه الشدة ليس مستبعداً. لكنها تلفت إلى أن ارتفاع الحرارة الذي يترك علامات مرئية على الجلد لم يُسجَّل في ساعات Galaxy Watch التي جرى اختبارها على مدى سنوات.

وسبق أن أُبلغ عن ارتفاع حرارة مشتبه به في طرازات Galaxy Watch Ultra وWatch Ultra 2 وGalaxy Watch 8 وطرازات أخرى قليلة. كما شملت مشكلات البطارية خاتم Galaxy Ring، ما يدل على أن الإبلاغ عنها ليس نادراً.

دعوة إلى مشاركة التجارب

وتدعو المعلومات القراء إلى مشاركة تجاربهم مع تهيّج الجلد الناتج عن ساعات Samsung في التعليقات.