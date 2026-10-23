كشف تسريب مصوّر عن شكل جهاز اللياقة الجديد من سامسونغ، الذي تتوقع الشركة إطلاقه باسم Galaxy Fit 4. ونُشر الخبر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

تصميم يشبه الجيل السابق

يبدو الجهاز الجديد قريباً من الجيل السابق Galaxy Fit 3 من حيث التصميم. وتبقى الشاشة العنصر الأساسي فيه، كما كانت في الجيل الذي سبقه.

ويتصل الجزء الذي يحوي الشاشة بأحزمة من السيليكون. ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأحزمة قابلة للاستبدال في النسخة الجديدة.

ويرجّح الكاتب ألا تغيّر سامسونغ طريقة تثبيت الأحزمة، لأنها جزء مهم من تجربة الاستخدام.

ثلاثة ألوان في التسريب

يظهر الجهاز في التسريب بثلاثة ألوان: الأسود والأبيض ولون يشبه الأخضر النعناعي.

ويرى الكاتب أن سامسونغ إن أرادت لفت الانتباه فعليها إضافة تقنيات جديدة تتفوق على سابقها وعلى منافسيها. ولا يتوقع أن تجعل الجيل الجديد أعلى من حيث الفئة أو المواصفات.

منافسة في سوق أجهزة المعصم

تعود أجهزة اللياقة المعصمية إلى الواجهة، ومن أحدثها Fitbit Edge من جوجل. ويقدم هذا الجهاز خيارات قريبة من الساعات الذكية بسعر أقل، لمن لا يريد ساعة ذكية كاملة.

ينتمي Galaxy Fit إلى فئة مختلفة بسبب سعره المنخفض، إذ تبيع معظم المتاجر الجهاز بأقل من 65 دولاراً. ويرى الكاتب أن سامسونغ لا تحتاج إلى القلق كثيراً، فالجهاز يملك شاشة وتتبعاً جيداً للنشاط، وسيكون السعر عامل التميز.

لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن الجهاز ولا عن موعد إطلاقه، ولم تلمّح الشركة إلى إطلاق جهاز من هذا النوع.