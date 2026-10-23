هدف ملغى وتصريحات حادة من سبالتي

يوم الخميس، خاض يوفنتوس مباراة في الدوري الأوروبي على ملعبه في تورينو أمام رين الفرنسي. انتهت المباراة بالتعادل 2-2، بعد أن أُلغي هدف كان قد سجله ياسون لوكومي في الدقيقة 88.

جاء الهدف بعد لمسة من تون كوبمايرز على ركلة حرة. غير أن حكم الفيديو المساعد ألغاه، لأن المدافع كان في وضع تسلل لحظة اللمسة.

قال سبالتي إنه لم يفهم قرار إلغاء الهدف، وإنه سيتابع الأمر. وأضاف أنه شعر بالمفاجأة والخيبة حين شاهد اللقطة في غرفة الملابس.

رأي المدرب في الحادثة والحكم

رأى سبالتي أن لاعب رين كان بإمكانه إبعاد الكرة، وأن لوكومي لم يعرقله. وقال إنه كان يظن أنه يعرف هذه القاعدة، لكنه صار لديه شكوك كثيرة بعد تلك المباراة.

ومع ذلك، وصف الحكم بأنه كان جيدًا جدًا. لكنه قال إنه كان أقل جودة قليلًا في هذه الحادثة.

ثنائي فولتيماد وكولو مواني

خاض نيك فولتيماد ورندال كولو مواني أساسيين معًا لأول مرة في مباراة رسمية. سجّل زيكي تشيليك الهدف الأول بتمريرة من فولتيماد، ثم سجّل فولتيماد ركلة الجزاء التي عادلت النتيجة.

لم يشارك كولو مواني كثيرًا، إذ استُبدل قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. وقال سبالتي إن الثنائي قدّم أداءً جيدًا اليوم، لكنه يتوقع منهما أكثر، لأن قدراتهما أعلى من أدائهما.

وأوضح أن ما يقدمه الثنائي ليس مجرد مجموع إمكانات كل منهما، وأنهما قادران على التعايش معًا. وأضاف أنهما عند العمل سويًا قد يصبحان ثلاثة لا اثنين.

رد فعل الفريق بعد الهزيمة أمام لاتسيو

أعرب سبالتي عن رضاه عن رد فعل فريقه بعد الهزيمة 0-3 أمام لاتسيو يوم الأحد. وقال إن العودة إلى المباراة في ذلك الوقت كانت صعبة، وإن اللاعبين تقبّلوا الصعوبات وحققوا النتيجة.

وعن الفريق الفرنسي، قال سبالتي إن رين فريق جيد، يضم لاعبين سريعين وفنيين وأكاديمية قوية. وأكد أن على يوفنتوس أن يُظهر أنه أفضل من الآخرين، وإلا سيظل يدور في حلقة مفرغة.

واختتم حديثه عن الدفاع، إذ قال إن يوفنتوس يميل إلى الراحة في الدفاع المتأخر، وإن كرة القدم الحديثة لم تعد تسير على هذا النحو.