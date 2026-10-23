مواجهات الخميس في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات

يسعى فريق يوفنتوس إلى الحفاظ على سجله المثالي في الدوري الأوروبي عندما يواجه ستاد رين. المباراة مقررة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 الساعة 17:45 بتوقيت المملكة المتحدة، أي 18:45 بتوقيت وسط أوروبا.

وفي المقابل يلعب ميلان رحلة صعبة إلى بورنماوث. تُقام المباراة في التوقيت نفسه تقريباً، إذ تنطلق الساعة 20:00 بتوقيت المملكة المتحدة، أي 21:00 بتوقيت وسط أوروبا.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

انتهت مواجهة يوفنتوس وستاد رين بالتعادل 2-2. أما ميلان فقد خسر أمام بورنماوث بنتيجة 3-0 في الجدول المعروض.

وكانت مباراة أستون فيلا وألكمار قد أُقيمت في وقت مبكر من اليوم، وانتهت بفوز ألكمار 4-0 على أستون فيلا وفق الجدول. وفي مباراة أخرى، فاز بوروسيا دورتموند على نوتنغهام فورست بنتيجة 4-2.

دوري المؤتمرات

في دوري المؤتمرات يزور أتالانتا فريق أياكس. انتهت المباراة بفوز أياكس بنتيجة 2-0.

وفي الدوري نفسه، حقق ليون فوزاً على توتنهام بنتيجة 3-0 حسب الجدول المعروض.