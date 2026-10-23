تعادل بهدفين لكل فريق في تورينو

تعادل يوفنتوس مع ريمس بهدفين لكل منهما يوم الخميس في تورينو، ضمن مباراة الدوري الأوروبي. افتتح زيكي تشيليك التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك موسى التعمري التعادل للفريق الضيف.

قبيل نهاية الشوط الأول سجّل بولاي دياي هدف التقدم لريمس من ركلة جزاء. بدا الضيوف قادرين على الاحتفاظ بالنتيجة حتى الشوط الثاني.

في الشوط الثاني عادل نيك ولتمايد الكفة من ركلة جزاء، ليعود يوفنتوس إلى التعادل. وكان ولتمايد قد صنع أيضًا هدف تشيليك الأول.

ركلة الجزاء التي نفذها كولو موانّي

قال ولتمايد إنه طلب من راندال كولو موانّي بأدب أن يتولى تنفيذ ركلة الجزاء، فوافق زميله. وأضاف أنه يرى في كولو موانّي مهاجمًا ممتازًا، يسجل الأهداف ويفتح المساحات لزملائه.

وكانت هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها سباليتي المباراة بالمهاجمين ولتمايد وكولو موانّي معًا. وسجّل ولتمايد في مبارياته الأوروبية الثلاث الأولى مع يوفنتوس، وهو إنجاز لم يحققه قبله سوى داركو كوفاتشيفيتش وروبيرتو باجيو.

هدف ألغاه حكم الفيديو

سجّل جون لوكوميه هدفًا متأخرًا ليوفنتوس، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب التسلل. بذلك لم يتمكن الفريق من حسم المباراة لصالحه.

وقال فيكاريو إن الفريق بذل كل ما يستطيع للفوز، وإنه كان يستحق النقاط الثلاث لأدائه القوي في الشوط الثاني. وأوضح أن الفريق كان متماسكًا داخل الملعب، لكن بعض المواقف جاءت ضده وصنعت الفارق.

تداعيات الخسارة أمام لاتسيو

جاء هذا التعادل بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو على أرضه يوم الأحد بثلاثية نظيفة. وبعد تلك المباراة انتقد قائد الفريق غليسون بريمر زملاءه، وقال سباليتي إنه لم يعد متأكدًا من أن اللاعبين يتبعونه.

وقال ولتمايد إن الفريق احتاج إلى طيّ صفحة مباراة لاتسيو وإيجاد طاقة إيجابية. ومن جهته قال فيكاريو إن على الفريق التعافي والتفكير في مباراة ليتشي المقبلة.

تصدى فيكاريو لمحاولتي ماهامادو ناجيدا والتعمري بتصديات مهمة. ووصف ريمس بأنه فريق بدني، وقال إن الفريق سيأخذ من هذه المباراة رد الفعل ويمضي قدمًا.