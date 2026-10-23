غياب باركولا عن التدريب الجماعي

غاب الجناح الفرنسي برادلي باركولا عن حصة التدريب الجماعي الرئيسية لفريق ليفربول قبل مواجهته برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتمكن المدرب من تحديد موعد المباراة على ملعب أنفيلد دون تغيير في الجدول.

لاحظ الجمهور غياب اللاعب عن زملائه، فانتشر القلق على مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن صحفيين في مركز التدريب بكيركبي قالوا إنه لا داعي للذعر.

توضيح بول غورست

قال بول غورست إن تراجع مشاركة باركولا إجراء وقائي فقط، بعد سلسلة مباريات مرهقة. وأوضح أن اللاعب خاض جلسة تعافٍ فردية في يوم التقرير بدلاً من الانضمام إلى التدريب الجماعي، وأن ذلك جاء احتياطاً لا أكثر.

عبء المباريات وخطة إيراولا

شارك باركولا، البالغ 24 عاماً، في عدة مباريات عالية الكثافة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وسجل ثلاثية في مرمى لاسك، الذي يدربه أندوني إيراولا.

اختار الجهاز الفني لإيراولا إدارة الحمل البدني للاعب حتى يكون في كامل لياقته لعطلة نهاية الأسبوع. ويرى مراقبون أن وجود باركولا كاملاً على الجناح أمر مهم لخطة مدرب برايتون، الذي يأتي فريقه ثالثاً في جدول الترتيب بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة ومباراتين لم تُحسما، من أصل سبع مباريات.

برايتون وغياب الغائبين

يُوصف برايتون بأنه من أصعب الفرق تكتيكياً هذا الموسم، ويحتاج منافسه إلى أقصى درجات الكثافة والسرعة في المناطق الجانبية. ولم يبدأ سوى أرسنال ومانشستر سيتي بشكل أفضل من برايتون.

في المقابل، يغيب جيريمي فريمبونغ بسبب إصابة عضلية، بينما يعاني دومينيك زوبوسلاي من مشكلات في اللياقة. وتتركز أهمية حضور باركولا في سرعته ومباشرته، وهما عاملان يعتبرهما ليفربول حيويين لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث على أرضه.