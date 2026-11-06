موجة جديدة من التحديث خلال نوفمبر 2026

كشفت أوبو وريلمي عن جدولين لطرح نظام ColorOS 17 على مجموعة جديدة من هواتفهما خلال شهر نوفمبر 2026، بعد أن وصل النظام بالفعل إلى عدد قليل من الهواتف الرائدة لدى أوبو ووَن بلس. وكانت أوبو قد أعلنت رسميًا عن النظام في الشهر الماضي.

وبحسب الجدول الرسمي لأوبو، ستحصل عدة هواتف من سلسلة Reno، إلى جانب هواتفها القابلة للطي، على التحديث. أما ريلمي فنشرت جدولها الخاص، ويشمل هواتف من سلاسل GT وNumber وNarzo.

هواتف أوبو: من 18 إلى 24 نوفمبر

يبدأ طرح التحديث لهواتف أوبو في 18 نوفمبر ويستمر حتى 24 نوفمبر. في اليوم الأول تتلقاه أربعة هواتف: Oppo Reno15 Pro Max 5G وReno15 Pro 5G وReno15 Pro Mini 5G وReno15 5G.

وفي 19 نوفمبر يصل إلى Oppo Reno15c 5G، ثم إلى Oppo Reno15 F 5G في 23 نوفمبر.

أما الدفعة الأخيرة، في 24 نوفمبر، فهي الأكبر وتضم هواتف Oppo Find N3 وFind N3 Flip وReno14 Pro 5G وReno14 5G وReno14 5G Diwali Edition وReno14 F 5G.

هواتف ريلمي: البداية في 5 نوفمبر

بدأت ريلمي طرح التحديث في 5 نوفمبر لهاتفَي Realme GT 7 وGT 7 Dream Edition. وفي 18 نوفمبر يأتي دور Realme GT 7T.

ويحمل 19 نوفمبر العدد الأكبر من الأجهزة. فيشمل Realme 16 5G وRealme 15 Pro 5G ونسخة Game of Thrones Limited Edition منه، إضافة إلى Realme 15 5G وRealme 15x 5G وRealme 15T 5G. وفي اليوم نفسه تحصل عليه Realme P4 Pro 5G وRealme P4 5G وRealme Narzo 90 5G وNarzo 90x 5G.

المواعيد تقريبية وتختلف بحسب المنطقة

أوضحت الشركتان في هوامش الجدولين أن المواعيد تقريبية وقابلة للتغيير بحسب الطراز والمنطقة والمشغّل. كما سيُطرح التحديث تدريجيًا على دفعات، ولن يحصل عليه جميع المستخدمين المؤهلين في وقت واحد.

وقد تعتمد بعض الميزات على قدرات العتاد في الجهاز. أما الطرازات الحصرية لدى المشغّلين فستتبع جداول التحديث الخاصة بهؤلاء المشغّلين.