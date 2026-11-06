حصلت كاميرا هاتف «Motorola Signature 27» على 173 نقطة في الإصدار السادس من اختبار الصور الذي تجريه «DXOMARK»، ما وضعه في المركز الثاني عالمياً. وكانت موتورولا قد أطلقت الهاتف يوم أمس، الخميس 5 نوفمبر 2026.

فارق نقطة واحدة عن «iPhone 18 Pro»

تقدّم الهاتف الجديد على «Apple iPhone 18 Pro» الذي سجّل 172 نقطة. ولم يسبقه سوى «Huawei Pura 80 Ultra» الذي نال 175 نقطة، أي بفارق نقطتين.

وبالمقارنة مع الجيل الأول من «Motorola Signature»، ارتفعت النتيجة تسع نقاط، إذ حصل الهاتف الأول على 164 نقطة في الاختبار نفسه. وكانت «DXOMARK» قد قارنت ذلك الهاتف سابقاً بـ«iPhone 17 Pro» و«Vivo X300 Pro».

أداء متوازن في الصور الشخصية والجماعية والتقريب

وصفت المراجعة الهاتف بأنه متوازن في التصوير، ونتائجه موثوقة في الصور والفيديو. ويتميّز في التصوير الشخصي، إذ تبدو بشرة الوجوه طبيعية ويأتي التعريض الضوئي دقيقاً مع تفاصيل وافرة.

ويتعامل الهاتف جيداً مع الصور الجماعية، فيُبقي الأشخاص في البؤرة حتى لو اختلفت المسافات بينهم وبين الكاميرا.

وتُعدّ كاميرا التقريب (التيليفوتو) من نقاط قوته. فالتقريب البصري ثلاثة أضعاف يعمل جيداً للقطات القريبة، وتبقى جودة الصورة جيدة حتى نحو ستة أضعاف التقريب. وعند هذا المستوى يبدّل الهاتف وضع المستشعر لاستعادة مزيد من الملمس والتفاصيل.

أما تسجيل الفيديو فيتسم بالثبات نفسه: تعريض دقيق وألوان طبيعية، وتبقى الضوضاء تحت السيطرة في المشاهد الثابتة.

ضعف في الإضاءة المنخفضة والأهداف البعيدة والحركة

رصدت المراجعة عدداً من نقاط الضعف، منها فقدان ملحوظ للتفاصيل عند تقريب الأهداف البعيدة. وقد تظهر انحرافات لونية وتفاصيل أقل في المشاهد المظلمة جداً.

كما قد تبدو الأجسام سريعة الحركة ضبابية، فلا تعطي لقطات الحركة دائماً النتيجة المرجوة. وتمتد المشكلات إلى الفيديو، إذ يزيد تصوير الأجسام المتحركة أو المشاهد المزدحمة بالنشاط في الظلام الشديد من الضوضاء الظاهرة.