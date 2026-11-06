تخطط شركة آبل لدمج زر "Action" مع زر التحكم في الكاميرا في أجهزة آيفون المقبلة، وذلك اعتباراً من النصف الثاني من عام 2027.

آلية التشغيل الجديدة

الضغطة الواحدة على الزر المدمج ستفتح الكاميرا مباشرة. أما الضغط المطول فسيُفعّل وظيفة زر "Action" المعتادة.

بهذا التعديل، سيختفي زر "Action" المنفصل نهائياً من تصميم الجهاز. سيظل زر التحكم في الكاميرا موجوداً، لكن بوظائف مضاعفة.

تاريخ الزرين

ظهر زر "Action" لأول مرة في آيفون 15 Pro عام 2023. يفتقر طراز آيفون "Duo" إلى هذا الزر رغم احتفاظه بزر التحكم في الكاميرا.

أضافت آبل زر التحكم في الكاميرا في آيفون 16. يفتح الضغط المطول عليه حالياً ميزة "Visual Intelligence".

تطور "Visual Intelligence"

أصبحت ميزة "Visual Intelligence" متاحة عبر تطبيق الكاميرا في نظام iOS 27. هذا التغيير يُبقي الميزة ضمن تطبيق واحد.

الإطلاق المتوقع

قد يتزامن هذا التعديل مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون. أسماء الأجهزة الجديدة لم تحدد بعد، وقد تُسمّى "آيفون 19 برو" أو "آيفون 20 برو" أو أسماء أخرى.