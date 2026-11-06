أطلقت شركة سامسونج الخميس الماضي التحديث المستقر لنظام One UI 9 لهواتف Galaxy المتوافقة، لكن المستخدمين بدأوا فوراً بالإبلاغ عن مشاكل حادة في الاتصال بشبكات Wi-Fi وبيانات الجوال.

Wi-Fi يتصدر الشكاوى

تتصدر مشاكل الاتصال اللاسلكي قائمة الأعطال المُبلَّغ عنها في منتديات سامسونج المجتمعية وموقع Reddit. انتشرت الشكاوى بكثافة على هذه المنصات منذ الساعات الأولى لإطلاق التحديث.

أفاد أحد المستخدمين بأنه تمكن من الاتصال بشبكات Wi-Fi المحفوظة الأخرى، لكنه فشل في الاستمرار بالاتصال بالشبكة المنزلية. آخر تمكن من الربط بتردد 2.4GHz بينما واجه عطلاً كاملاً مع تردد 5GHz.

هواتف رائدة ضمن المتضررين

شملت قائمة الأجهزة المتأثرة هواتف Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 وسلسلة S24، بالإضافة إلى هاتفي Galaxy A55 وA36. يتنوع المستخدمون المتضررون بين مالكي الأجهزة القابلة للطي والهواتف التقليدية.

عانى مالك Galaxy Z Fold 7 على شبكة T-Mobile من توقف مكالمات Wi-Fi رغم استمرار عمل الاتصال اللاسلكي نفسه. حاول بعض المستخدمين إعادة ضبط إعدادات الشبكة دون أن يُحلَّ العطل.

عطل شريحة SIM نادر لكن خطير

سُجِّلت حالات أقل انتشاراً لعطل أكثر خطورة: توقف الهاتف عن اكتشاف شريحة SIM نهائياً. أفاد مستخدم Galaxy A56 بأن هاتفه أصبح غير قادر على التعرف على أي شريحة بعد التحديث.

فشلت أداة التشخيص المدمجة في الجهاز في اكتشاف شريحتي SIM اللتين أُدخلتا للاختبار. يُعتبر هذا العطل أقل شيوعاً من مشاكل Wi-Fi وبيانات الجوال، لكنه يُعطل القدرة على الاتصال بالشبكة الخلوية تماماً.

حلول مؤقتة وانتظار إصلاح رسمي

توصل بعض المستخدمين إلى حلول مؤقتة: إعادة تشغيل الهاتف أو تبديل وضع الطيران يُعيد الاتصال لساعات معدودة. لكن العطل يعود بعد ذلك بانتظام.

لم تعترف سامسونج بعد رسمياً بمشاكل الاتصال في One UI 9، رغم اعترافها السريع بخلل منفصل أوقف بعض مستخدمي Galaxy S26 Ultra أثناء الإعداد. يتطلع المستخدمون إلى تحديث نوفمبر للبرامج الثابتة لمعالجة هذه الأعطال.