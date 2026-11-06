استُدعي جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى الكونغرس الأمريكي لمناقشة مخاوف تتعلق بالتجسس الصيني.

طلبات الأعضاء والبروتوكولات الأمنية

طلب أعضاء في الكونغرس من هوانغ الإفصاح عن بروتوكولات الأمن التي تستخدمها نفيديا للحماية من «تجسس الأعداء الأجنب». يأتي هذا الاستدعاء في سياق تشديد واشنطن على حماية التكنولوجيا المتقدمة.

نفت الشركة تسريب معلومات حساسة. قالت إن عملاءها الإقليميين للحوسبة السحابية يحصلون على معلومات تجارية عادية فقط، وليس على أسرار تجارية حساسة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي. أضافت أن هوانغ يرافقه «فريق أمن متميز» في تنقلاته.

التنسيق مع الاستخبارات والحكومة

ذكرت نيويورك تايمز أن هوانغ لم يتلقَّ «إحاطة دفاعية» من مجتمع الاستخبارات الأمريكي. مع ذلك، أكدت نفيديا ثقتها بأن الحكومة كانت ستُبلِّغها لو اعتبرت شخصاً ما تهديداً للصناعة الأمريكية.

أوضحت الشركة أنها تتلقى تحديثات متكررة من واشنطن بشأن أشخاص محل اهتمام.

قضية ميجاسبيد والتفتيشات

سبق للولايات المتحدة أن فحصت شركة ميجاسبيد، المنبثقة عام 2023 من شركة ألعاب صينية، بشأن تهريب محتمل للرقائق. لم تُوجَّه أي اتهامات للشركة.

أجرت نفيديا تفتيشات مفاجئة في موقع ميجاسبيد في سنغافورة عندما علمت بالمخاوف الأمريكية. خلُص تحقيقها الداخلي إلى عدم وجود دليل على تحويل رقائقها إلى الصين.

اعتقال والي لياو والتهم الموجهة إليه

أُلقي القبض على والي لياو، المؤسس المشارك لشركة سوبرمايكرو إحدى شركاء نفيديا الرئيسيين في سلسلة التوريد، في الولايات المتحدة هذا العام. يواجه لياو اتهامات بتهريب رقائق نفيديا إلى الصين.

ينفي المتهم ارتكاب أي خطأ، وقدَّم اعتراضاً ببراءته.