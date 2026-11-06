طرحت شركة سامسونج سماعات Galaxy Buds On اللاسلكية في الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر 2026، بعد إطلاقها في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. تخطط الشركة الآن لإتاحة السماعات في أوروبا خلال الأسبوع الثالث من يناير 2027، دون تحديد مواعيد دقيقة لكل دولة على حدة.

توفر محدود خلال 2026

تقتصر مبيعات Galaxy Buds On على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فقط طوال عام 2026. يبلغ سعر السماعات في السوق الأمريكية 229.99 دولار.

تتميز السماعات بتصميمها المشبك، وهو الشكل الذي كشفت عنه سامسونج للمرة الأولى الشهر الماضي.

مواصفات صوتية متقدمة

تضم السماعات مكبرات صوت TwinBoost بحجم 11.3 ملم، وتستخدم تقنية Samsung Audio Leakage Reduction لتقليل تسرب الصوت. يدعم Galaxy Buds On معيار بلوتوث 6.2، مع توافق لبرامج ترميز AAC وSBC وSSC وSSC UHQ.

تجهز كل سماعة بثلاث ميكروفونات ووحدة Voice Pickup Unit، وتعتمد تقنية Super Wideband لتحسين جودة المكالمات الصوتية.

ميزات ذكية ومقاومة للعوامل الجوية

تدعم السماعات إيماءات الرأس للتحكم، بالإضافة إلى المساعدين الصوتيين بيكسبي وجيميني لايف. يمكن للمستخدمين تسجيل ملاحظات صوتية سريعة مباشرة عبر السماعات.

تحمل Galaxy Buds On تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، مما يحميها من العوامل الجوية اليومية.

البطارية وخيارات الشحن

تستمر بطارية السماعات 9.5 ساعات لتشغيل الموسيقى، و5.5 ساعات للمكالمات الصوتية. تصل المدة الكلية مع علبة الشحن إلى 38 ساعة من تشغيل الموسيقى.

تدعم علبة الشحن الشحن اللاسلكي، وتتضمن منفذ USB Type-C للشحن السلكي.