تطور كبير في جودة الأشرطة المقلدة

تغيرت سوق أشرطة الساعات الذكية بشكل جذري منذ السنوات الأولى لطرح Pixel Watch. كانت الخيارات التابعة لجهات خارجية آنذاك إما شبه معدومة أو ذات جودة متدنية.

يستبدل كاتب هذا التقرير أشرطة ساعته Pixel Watch 5 وFitbit Air باستمرار. لكن أسعار Google الرسمية تبقى مرتفعة.

صفقة بـ10 دولارات لـ6 أشرطة

اشترى الكاتب حزمة من 6 أشرطة مقلدة لـPixel Watch بـ10 دولارات فقط. تتضمن الألوان الأرجواني والأحمر الداكن.

تتبع هذه الأشرطة تصميم "Active" القياسي من Google. مصنوعة من السيليكون، وليس من الفلوريلاستومر أو مطاط HNBR المستخدم في Pixel Watch 5.

تتوسط الأشرطة بين مقاسَي Google الصغير والكبير. تتناسب تماماً مع آلية Pixel Watch 5.

تجربة سابقة بـ8 دولارات

العام الماضي، عرض الكاتب أشرطة Active Sport مقلدة بـ8 دولارات. الآن، تحسّنت الجودة أكثر.

أشرطة Fitbit Air المقلدة لا تقل جودة. زميله داميان وايلد أشار مراراً إلى تميزها.

شريط ستيفن كوري بـ9 دولارات

اشترى الكاتب نسخة ستيفن كوري من Fitbit Air مقابل 9 دولارات من أمازون. لم يعد يملك الشريط الرسمي.

يتطابق المقلد مع الأصلي في الجودة والشعور والتفاصيل. يفتقد شارة ستيفن كوري فقط.

شريط Pixel Watch 5 المطابق

اشترى شريطاً مقلداً مطابقاً لساعة Pixel Watch 5. Google لا تبيع هذا الطراز منفصلاً.

يتطابق المقلد مع الشريط الرسمي الذي جرّبه في أغسطس 2026. لكن وصلاته مختلفة وأقل أناقة، وينقصه مكان للشارة.

يثور تساؤل حول مصدر هذه الدقة: ربما تنتجها نفس سلاسل توريد Google.

تحديث Google Health 5.11

يُطرح حالياً Google Health 5.11. يضيف أكثر من 100 نشاط موسّع للكشف على Fitbit Air وPixel Watch.