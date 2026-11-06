كشفت شركة أوبو أن هاتفها القابل للطي القادم، أوبو فايند إن7، سيصل إلى الأسواق الأوروبية في إطلاق عالمي مُوسّع. هذا التأكيد جاء خلال حوار أجرته الشركة مع موقع نيكسانبال.

أول ظهور أوروبي للسلسلة

أوبو فايند إن7 يُمثّل المرّة الأولى التي تُطلق فيها السلسلة رسميًا في أوروبا. السابقان، أوبو فايند إن5 وإن6، حُصِرا على الصين رغم حملهما وصف "إطلاق عالمي". الهاتفان لم يصلا إلى القارة العجوز ولا إلى معظم الأسواق الرئيسية الأخرى.

تاريخ متقطع من الانتشار العالمي

تجربة أوبو مع الهواتف القابلة للطي خارج الصين ظلّت محدودة. ون بلس أوبن في 2023 كان الجيل الوحيد من تلك السلسلة، ولم يُتبع بإصدار آخر. الشركة اعتادت إطلاق هواتفها القابلة للطي مطلع العام، لكن الموعد الرسمي لأوبو فايند إن7 لم يُحدّد بعد.

تصميم عريض وتوقيت متوقع

من المنتظر أن يتبنّى الجهاز الجديد تصميمًا عريضًا يُشابه جالاكسي زد فولد 8 وأيفون دوو. أوبو سبقت منافسيها تقنيًا بهذا النمط، لكنها لم تستفد من التقدم في السوق. التوقعات تشير إلى مارس 2027 موعدًا محتملًا للكشف عن الجهاز.