عقد نادي يوفنتوس اجتماع مساهميه في بداية هذا الأسبوع، حيث وافق الحاضرون على البيان المالي للموسم 2025-2026 ورسمياً على حقن رأس مالي جديد.

خسارة تاريخية ووجهة جديدة

أظهر البيان المالي خسارة صافية تقارب 66 مليون يورو. تولى جيوفاني كارنيفالي منصب الرئيس التنفيذي في يونيو 2026، وقدّم نفسه لمساهمي النادي لأول مرة في هذا الاجتماع. كان كارنيفالي مديراً سابقاً في نادي ساسولو، ويعمل حالياً مع ماسارا وأوتوليني على أشياء جديدة.

رؤية كارنيفالي للعودة إلى القمة

يريد كارنيفالي إعادة النادي إلى عظمته من خلال العمل داخل وخارج الملعب. قال إن النادي يحتاج لإعادة اكتشاف الحماس والانتماء، وللجهد والجدية والرغبة القوية في العمل. شدّد على ضرورة أفكار واضحة ومعرفة الوجهة المطلوبة. أضاف أن النادي يحتاج لهوية إيطالية أكبر، ولتطوير لاعبين شباب يصلون للفريق الأول.

تحليل شامل ومشروع متكامل

درس كارنيفالي يوفنتوس خلال الأربعة أشهر الماضية. يحب التحديات والأشياء الجديدة، ويرى مجالاً كبيراً للتحسين. لفت انتباهه الخارجي لمرافق النادي: ملعب أليانز ستاديوم، ومركز جي الطبي، وفندق جي-هوتيل. أقرّ بأن نتائج السنوات الأخيرة لم تكن إيجابية، وطالب بتجاوز اللحظات الصعبة معاً. أنشأ النادي منطقة كشافة لم تكن موجودة من قبل، ويشمل المشروع الفريق الأول وفريق نكست جين والقطاع الشبابي.

دعم المالك وتمويل الصفقات

عيّن جون إلكان، مالك النادي، كارنيفالي ليحل محل داميان كومولي، وسيؤيد خططه. سيمول الحقن الرأسمالي صفقات جديدة، وتدّعي تقارير إعلامية إيطالية أن نحو 100 مليون يورو ستُستخدم لتدعيم الفريق.

رسائل للجماهير واللاعبين

قال كارنيفالي إن يوفنتوس يجب أن يكون مثالاً في الشمول والاحترام والاستدامة البيئية، وفي التواصل مع المجتمع المحلي. طلب من الجماهير دعم النادي في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أنها تابعت الفريق بأعداد كبيرة حتى في الخارج. وجّه للاعبين رسالة مباشرة: «يجب أن تظهروا احتراماً للجماهير». شدّد على أن المشروع يحتاج للتخطيط والاستمرارية والقدرة التنافسية.