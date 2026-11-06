دخل نادي ميلان الإيطالي في مفاوضات مبكرة مع ثلاثة أندية إنجليزية كبرى تسعى لضم مدافعه البلجيكي كوني دي وينتر، البالغ من العمر 24 عاماً.

الأندية المتنافسة

يجري ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي مفاوضات لاستقدام اللاعب. تُعد هذه الأندية من أكبر الأسماء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُظهر جميعها اهتماماً متزايداً بالمدافع الشاب الذي انضم إلى ميلان الموسم الماضي.

مركز اللاعب ودوره

يشغل دي وينتر مركزاً بين المدافعين الثلاثة المركزيين في تشكيلة ميلان الحالية. يشرف على الفريق المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ساهم اللاعب في تدعيم خط دفاع النادي الإيطالي منذ قدومه.

مراقبة من أندية إضافية

لا تقتصر المتابعة على الثلاثي الكبير. ترسل نيوكاسل وتوتنهام وليدز يونايتد وبرينتفورد كشافيها لمتابعة أداء اللاعب عن كثب.

تُشير التوقعات إلى أن اسم دي وينتر قد يُطرح للنقاش خلال فترتي الانتقالات في يناير وصيف 2026.

تفضيلات اللاعب والمنافسة على بديل

يفكر دي وينتر في مستقبله بعناية. قد يُفضل الانتقال لنادٍ يضمن له مشاركة أساسية منتظمة على الدوام.

في سياق متصل، يتابع مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضاً يعقوب رامون، مدافع نادي كومو الإيطالي، كخيار بديل محتمل.