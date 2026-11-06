أطلقت شركة هواوي اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 هاتفين جديدين ضمن سلسلة Enjoy، هما Enjoy 100 Pro وEnjoy 100 Pro Max، بفارق سعر لا يتجاوز 30 دولاراً بينهما.

المواصفات المشتركة

يتشارك الهاتفان في قاعدة تقنية متطابقة. يعملان بنظام HarmonyOS 7.0 ويحملان شاشات OLED بمعدل تحديث 120Hz، مع معالج من منصة Kirin 8020-series. يتوفران بخيارات تخزين 128GB و256GB و512GB.

يدعمان شحناً سلكياً بقوة 40W وشحناً عكسياً بقوة 5W. يتضمن كلاهما كاميرا خلفية بدقة 50MP بنفس المواصفات، مع تقنيات اتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0 وNFC. لا يحمل أي منهما منفذ سماعات 3.5mm.

تفوق Pro Max

يتقدم Pro Max على عدة مستويات ملموسة. تأتي بطاريته بسعة 8800mAh مقابل 6100mAh في النسخة العادية، مع شاشة أكبر بحجم 6.84 إنش بدقة 1272 × 2756 بكسل مقابل 6.7 إنش بدقة 1080 × 2412.

يصل سطوع Pro Max إلى 8000 nit في نقطة معزولة، ويحمل تصنيف IP65 لمقاومة الماء مقابل IP64. يتحمل سقوطاً من 1.8 متر دون تلف، ويضيف مكبرات صوت ستيريو ومستشعر جيروسكوب ونظام تحديد NavIC.

تتضاعف ذاكرة Pro Max إلى 8GB مقابل 6GB، مع دعم تثبيت الفيديو gyro-EIS للكاميرتين. يُتيح إرسال رسائل الأقمار الصناعية عبر BDS داخل الصين فقط.

مميزات Pro الأصغر

يحتفظ النموذج الأصغر ببعض المزايا الخاصة. تبلغ دقة كاميرا السيلفي 32MP مقابل 8MP فقط في Pro Max، مع تخفيت PWM بتردد 2160Hz لحماية العين. يسجّل فيديو 1080p بمعدل 120fps.

الأسعار

يُباع Enjoy 100 Pro بـ 250 دولاراً أو 25000 روبية هندية، بينما يصل سعر Pro Max إلى 280 دولاراً أو 28000 روبية هندية.