أطلقت شركة واتساب الخميس الماضي، 5 تشرين الثاني 2026، ميزتين جديدتين في تطبيقها: "الصفحة الرئيسية للفعاليات" ونظام دعوات قابل للمشاركة مع مستخدمين خارج المنصة.

توسيع نطاق المشاركة

كانت الفعاليات متاحة سابقاً ضمن المحادثات الفردية والجماعية فقط. الآن يمكن إنشاء دعوات ومشاركتها مع أشخاص لا يملكون حساباً على واتساب.

يستطيع الضيوف غير المسجلين الاطلاع على تفاصيل الفعالية وتأكيد حضورهم دون تحميل التطبيق. لن يُعرض رقم هاتف المنظم لضيوف لا يعرفهم، كما سيظل عنوان الفعالية مخفياً عن غير المسجلين حتى يؤكدوا الحضور.

مركز إدارة موحد

تجمع "الصفحة الرئيسية للفعاليات" إنشاء الدعوات وإدارة التأكيدات في مكان واحد. يتيح النظام الجديد تعيين تذكيرات مخصصة وإضافة مرافق للفعاليات.

يمكن الوصول إلى قائمة كاملة بالفعاليات السابقة والقادمة عبر المسار: الإعدادات، ثم الفعاليات.

التوفر التدريجي

بدأ طرح التحديثات فعلياً الخميس، وستصل إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.