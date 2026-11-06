أطلقت شركة آبل الأسبوع الماضي تحديث iOS 27.2، الذي يُدمج نظام SynthID لإضافة علامات مائية غير مرئية على الصور المُنشأة أو المُعدّلة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق Apple Photos.

تقنية SynthID في أدوات التعديل

تعتمد آبل تقنية SynthID عند إجراء تعديلات بالذكاء الاصطناعي على الصور. تُستخدم التقنية أيضاً عند إنشاء صور جديدة عبر أداة Image Playground.

الأدوات التي تُضيف هذه العلامة المائية هي: Clean Up وExtend وSpatial Reframing في Photos، بالإضافة إلى Image Playground وImage Wand.

العلامة تبقى مخفية عن المستخدم

العلامة المائية غير مرئية للمستخدم ولا تظهر على الصورة نفسها. يمكن التحقق من وجودها عبر موقع synthid.com.

دعم أنظمة تشغيل أخرى

امتد الدعم ليشمل iPadOS 27.2 وmacOS 27.2 وvisionOS 27.2.

تخفيض سماعات AirPods Pro 3

في سياق منفصل، خفضت آبل سعر سماعات AirPods Pro 3 من 249 دولاراً إلى 199 دولاراً.