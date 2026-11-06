أصبح جهاز Galaxy SmartTag 3 متاحاً للشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث يُعرض الجهاز منفرداً أو ضمن حزمة تضم أربعة أجهزة.

تصميم مُحسَّن وأبعاد مُصغَّرة

اعتمدت سامسونج تصميماً أكثر تجانساً وإحكاماً في الجيل الثالث من أجهزة التتبع. يُعدّ الجهاز أصغر حجماً وأكثر قابلية للحمل مقارنة بالأجيال السابقة، رغم إزالة الحلقة المدمجة التي كانت تُميّز النسخ السابقة.

توافق محدود وشبكة خاصة

يعمل Galaxy SmartTag 3 مع شبكة Galaxy Find الخاصة بسامسونج، لكنه لا يدعم شبكة Google Find My. يقتصر استخدام الجهاز على هواتف Galaxy وiPhone عبر تطبيق سامسونج المخصّص لنظام iOS.

كشفت الشركة عن الجهاز للمرة الأولى في أكتوبر 2026.

ميزات جديدة وعمر بطارية مُمتد

تتضمن الميزات الجديدة التنشيط الروتيني وتنبيهات النسيان وسجل المواقع. يصل عمر البطارية إلى 550 يوماً، كما يحمل الجهاز تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

الأسعار والألوان المتاحة

يُطرح الجهاز باللونين الأبيض والأسود. يبلغ سعر الجهاز الواحد 29 دولاراً، بينما تُباع الحزمة الأربعة (جهازان من كل لون) بـ99 دولاراً.