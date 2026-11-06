يسير يوفنتوس وميلان في اتجاهين متعاكسين في مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي، حيث يقترب الفريق التوريني من حسم تأهله بينما يواجه الروسونيري خطر الإقصاء المبكر.

10 نقاط تضمن التأهل بنسبة 95%

أظهرت حسابات منصة Football Meets Data أن عشر نقاط كافية للتأهل إلى المرحلة الإقصائية بنسبة 95%. تنخفض هذه النسبة إلى 52.8% فقط عند التوقف عند تسع نقاط.

يتطلب التأهل المباشر إلى دور الـ16 جمع 15 نقطة بنسبة أرجحية 50.9%. ترتفع النسبة إلى 89.4% عند 16 نقطة، وتصل إلى 99.6% عند 17 نقطة. قد يحسم فارق الأهداف المراكز النهائية للفرق المتساوية بالنقاط.

يوفنتوس بقيادة سباليتي يواصل انتصاراته

يحتل يوفنتوس بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي المركز المتقدم بعشر نقاط من أربع مباريات دون أي خسارة. فاز الفريق 2-1 على أز ألكمار يوم الخميس.

سجل تيون كوبماينرز هدفاً ضد فريقه السابق، وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني. يكفي فوزان إضافيان لضمان مشاركة يوفنتوس في دور الـ16.

ميلان تحت قيادة أموريم ينهار محلياً

تعاني ميلان بقيادة روبن أموريم من بداية كارثية، حيث خسر 2-0 أمام فيرينتسفاروس على أرضه يوم الخميس. سجل ليني جوزيف الهدفين.

توقف رصيد ميلان عند ثلاث نقاط فقط من أربع مباريات، مما دفع بالفريق إلى المركز 28 خارج أماكن التأهل. يحتاج الروسونيري على الأرجح إلى سبع نقاط على الأقل من آخر أربع مباريات لإنقاذ موسمه الأوروبي.