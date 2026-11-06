القبض في فلوريدا

أوقفت السلطات الأمريكية توماس ماركل (82 عاماً) في ولاية فلوريدا يوم الجمعة الماضي. يواجه والد دوقة ساسكس مزاعم حول حيازة مواد تتضمن صوراً لإساءة جنسية ضد الأطفال.

ظهرت هذه المزاعم للمرة الأولى الشهر الماضي، لكن القضية ظلت مغلقة حتى التوقيف الأخير.

نفي سابق ووصف "كذب محض"

نفى ماركل الاتهامات بشدة في حديث سابق لصحيفة ديلي ميل. وصف المزاعم بأنها «كذب محض»، مؤكداً أنه لا يستطيع ارتكاب ما يُتهم به.

اعتبر هذه التهمة أسوأ ما يمكن أن يُوجه لأي إنسان.

بيان الدوقة وتفاصيل 2018

أصدرت ميجان ماركل بياناً عقب ظهور الأنباء، عبّرت فيه عن استيائها العميق مما تداولته وسائل الإعلام خلال 24 ساعة. قالت إن تفكيرها ينصب على أي أطفال قد تضرروا.

كشفت أن رسالة وُجهت عام 2018 إلى شرطة متروبوليتان في لندن، ونُسخت لوحدة الحماية الملكية المتخصصة. تلقتها لاحقاً، وتضمنت مزاعم «مثيرة للقلق والانزعاج» ضد والدها.

أضافت أنها حصلت على تأكيدات بفتح تحقيق. أوضحت أن ابتعادها عن والدها ومنعه من التواصل مع أطفالها كان لحمايتهم، مع ثقتها بأن السلطات تحمي عائلات أخرى.

موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بياناً أمس أكد فيه علمه بالمزاعم. تعهد بتقديم الدعم المناسب للسلطات الفلبينية، والتحقيق في أي انتهاكات للقانون الفيدرالي الأمريكي.

لم ترد ممثلو ميجان ماركل على طلبات التعليق. امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً عن الإدلاء بأي تصريح إضافي.