مواصفات أجهزة استشعار تتجاوز عمرها الزمني

يحافظ هاتف Google Pixel 7، الصادر قبل أربع سنوات، على مكانته في سوق التصوير الرقمي. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تزود مستشعرًا بحجم 1/1.31 إنش، مع بكسلات قياس 1.2 ميكرون. فتحة العدسة f/1.9 تسمح بدخول كمية مناسبة من الضوء.

يدعم النظام البصري المثبت والتركيز التلقائي السريع. هذه المكونات المادية تشكّل الأساس الذي تبني عليه Google قدراتها البرمجية.

معالجة صور تحافظ على الطابع الطبيعي

تتولى خوارزميات Google موازنة الإضاءة العالية والظلال مع تقليل الضوضاء الحساسية. تظهر التفاصيل نظيفة في المقارنات مع كاميرات هواتف أحدث مثل Pixel 10.

يتجنب علم الألوان التشبع الزائد والتنعيم المفرط. درجات البشرة تظهر بمظهر طبيعي بفضل ميزة Real Tone التي تتعرف على طيف واسع من ألوان البشرة.

أداء متقدم في الإضاءة المنخفضة والتصوير الليلي

تُلتقط صور أكثر إضاءة في الظلام عبر Night Sight دون اللجوء إلى الفلاش. تقنية HDR+ تدمج الإطارات المتعددة في لقطة واحدة مع تقليل ضبابية الحركة.

يُنتج الجهاز صور بورتريه عالية الجودة بتقدير للعمق وكشف دقيق للحواف. تتوفر ميزتا Macro Focus وPortrait Mode للتصوير القريب والبورتريه.

إمكانيات تسجيل فيديو تلبي منصات المحتوى

يسجل Pixel 7 فيديو بدقة 4K حتى 60 إطارًا في الثانية مع دعم HDR 10-bit. تُناسب هذه الجودة متطلبات منصات TikTok وInstagram وYouTube.

يُثبت هذا الأداء أن البرمجيات المتقنة تستطيع تعويض غياب أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي.