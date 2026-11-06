اختارت السوق الأمريكية للأفلام (AFM) رومانيا كأول دولة محور اهتمام في تاريخها، وذلك خلال فعالياتها التي تستضيفها فندق فيرمونت سنتشري بلازا في لوس أنجلوس من 10 إلى 15 نوفمبر.

وفد روماني يضم نجوماً بارزين

تجمع صناعة السينما الرومانية "صناع الأفلام الرومانيون المبدعون" (CRFM) يرسل وفداً يضم مخرجين ومنتجين وشركات إنتاجية. يتصدر الوفد المخرج كريستيان مونجيو، صاحب السعفة الذهبية، بفيلمه الجديد "فيورد".

يعرض "فيورد" بطولة سيباستيان ستان ورينات رينزفي، وهو الترشيح الرسمي لرومانيا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي. تعلن الأكاديمية قائمتها الطويلة في 15 ديسمبر المقبل.

مونجيو: السينما الرومانية تحقق إنجازات تاريخية

قال مونجيو إن فيلماً رومانياً نال جائزة في كل مهرجان كبير هذا العام. أضاف أن حملة "فيورد" لموسم الجوائز وإطلاقه المسرحي في أمريكا الشمالية تبدو واعدة.

أشار المخرج إلى أن خصم النقد النقدي الروماني يعود للعمل. بدأت مباحثات مع السلطات الرومانية لتقديم تمويل نقدي مسبق للخصم، مع توقعات بنتائج ملموسة في 2027.

جلسة نقاش وجدول عروض مكثف

يشارك مونجيو في جلسة بعنوان "ما بعد الموجة الجديدة: رومانيا كشريك إنتاجي القادم" السبت 14 نوفمبر من 4:00 إلى 5:00 مساءً على مسرح كونستليشن. يشاركه فالنتين سافو، المدير العام للمكتب الروماني للأفلام والاستثمارات الثقافية، وألما باكولا، رئيسة الإنتاج في آيكون فيلمز، والمنتجون إيوليانا تارنوفيتشي وغابرييل بوبيسكو ويونوت يونيسكو.

تعرض AFM أربعة أفلام رومانية في سينما AMC سنتشري سيتي 15: "كوماتوجين" لإيغور كوبيليانسكي، و"غون غاي" لأندري داسكاليسكو، و"غروندد" لوليجيا سيورني، و"ذا سيركل" لفاليريو أندريوتا.

حضور شركات إنتاج رومانية واسع

تشمل الشركات المشاركة: أوغمنتد فيلمز، بولزريكوردز، آيديا فيلم، نوماد فيلمز جلوبال، بروفيسيونال فيلم بارتنرز، كوانتم ميديا كريتيف، فرايم فيلم، مافيش آسك، نيغريا فيجوالز، سيمبولون، وتارنوفسكي ماركتينغ كونسلتنسي. تحتل هذه الشركات مساحات عرض في الأجنحة 1005 و1037 بفندق فيرمونت سنتشري بلازا.

علقت جاكي برينيمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لتحالف الأفلام والتلفزيون المستقل (IFTA)، أن رومانيا جزء من مجتمع AFM منذ سنوات عديدة. رأى ميهاي لوبو، المدير التنفيذي لـ CRFM، أن تسمية رومانيا دولة محور اهتمام هذا العام تمثل علامة فارقة للصناعة بأكملها.