أجرى ميروان سوارسو رئيس نادي كومو مقابلة حصرية مع المعلق آدم سمرتون من TNT Sports، بعد أيام من فوز فريقه التاريخي 9-1 على لانس، وهو أكبر انتصار لنادٍ إيطالي في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

رؤية شبيهة ببرشلونة واستراتيجية برايتون

أكد سوارسو أن النادي يهدف لتبني نموذج التعاقد الذي تتبعه برايتون وبرينتفورد الإنجليزيان، مع التركيز على اكتشاف المواهب المُقيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وشدد على أن الطموح يتجاوز مجرد النتائج، إذ يسعى كومو لبناء «حمض نووي كروي» يشبه ما حققه برشلونة، قائلاً إن الفريق يركز على الاستحواذ والضغط العالي والكرة الممتعة.

من الدرجة الرابعة إلى دوري الأبطال

يملك الأخوان هارتونو النادي منذ سبع سنوات، حين اشتراه من الدرجة الرابعة الإيطالية. انضم سيسك فابريغاس كلاعب عام 2022، ثم تولى تدريب الفريق وقاده إلى دوري الأبطال. يحتل كومو حالياً المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، ويستطيع تجاوز إنتر حامل اللقب بالفوز في سان سيرو يوم الأحد الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا.

تصدير الخبرة إلى 27 نادياً

كشف سوارسو أن كومو تحولت من متلقية للمعرفة إلى مصدّر لها، إذ تبيع خبرتها حالياً لـ27 نادياً. أوضح أن الأفكار الناجحة تُحوَّل إلى خدمات ومنتجات تُعرض على أندية أخرى، لأن إيرادات النادي الواحد تبقى محدودة، بينما تصبح قابلة للتوسع عند مشاركتها مع آخرين.

الدوري الإيطالي في تحول

اعتبر سوارسو أن المسابقة المحلية تحتاج وقتاً لسد الفجوة مع الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أن لا شيء يبقى في القمة للأبد. أشار إلى أن المقارنة بين هذا الموسم والماضي تختلف تماماً، مع ظهور فرق أكثر هجومية ولاعبين شباب ومهاجمين مثيرين. ورد على منتقدي المشروع بالتأكيد على أن كرة القدم الإيطالية أكثر تعاوناً مما يُعرض في الإعلام، قائلاً: «الواقع في إيطاليا تعاوني للغاية، والجميع يحاول النمو لأن الهدف واحد».